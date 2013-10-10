Борис Моисеев в Донецке обнимал женщин и пел под снегопадом

Самый неоднозначный артист российского шоу-бизнеса первого эшелона презентовал в шахтёрской столице программу с интригующим названием "Лучший из мужчин". Борис Моисеев порадовал донецких зрителей своими хитами, а в конце выступления пожал руки всем желающим прикоснуться к звезде.

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