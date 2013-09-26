Елену Ваенгу в Донецке засыпали необычными подарками

26.09.2013 15:49

Фото Ольги Кононенко

Теги: Донецк, Донбасс, концерт, культура, Елена Ваенга
 
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