Самого сильного человека планеты в Донецке переехал микроавтобус

Знаменитый силач, уроженец Донбасса Дмитрий Халаджи впервые выступил в донецком цирке с трюками, шокирующими неподготовленного зрителя. Богатырь гнул подковы, с диким криком рвал толстенные цепи, голыми руками забивал гвозди в сковородку. Но больше всего дончан впечатлил момент, когда Дмитрия переехал микроавтобус, загруженный людьми.

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