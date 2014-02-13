Топ-10 самых красивых поцелуев в кино

13.02.2014 15:20

Одними из наиболее эмоциональных и запоминающихся моментов в фильмах являются сцены с поцелуями главных героев. В чеcть праздника всех влюблённых и наступающей весны редакция donbass.ua представляет вам эти красивые и знаменитые кадры.



Теги: кино, любовь, День Валентина, поцелуй
 
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