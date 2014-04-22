Трофим в Донецке организовал шоу-балет и горячо целовался

19 апреля в Донецке с концертом выступил известный российский бард Сергей Трофимов. Артист порадовал дончан своими хитами и новыми песнями с альбома "Чёрное и Белое". В финале концерта Трофим пригласил на сцену самых смелых девушек. Разумеется, дончанки не смогли оставить без внимания крепкого мужчину в самом расцвете сил, и бодро сплясали под весёлую песню "Текила". После танца Сергей смачно расцеловал всех красавиц.