Владимир Шахрин научил дончан танцевать уральский танец

07.11.2013 20:01

На концерте, который прошёл в донецком парке им. Щербакова в рамках тура "Мы едины", посвященного 70-летию освобождения Украины от немецких войск, выступили российские и украинские рок-группы. Хедлайнерами были "Братья Карамазовы" и "Чайф". 

Во время своего выступления Олег Карамазов пел вместе со зрителями, а песню "Ледокол Киев" переиначил как "Ледокол Кальмиус". Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин научил дончан народному уральскому танцу, который в его родных краях принято исполнять на второй день свадьбы.

Подробнее о концерте читайте на нашем сайте. 


Фото Ольги Кононенко

Теги: Донецк, Донбасс, концерт, русский рок, Чайф, Владимир Шахрин, Братья Карамазовы
 
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