Владимир Зеленский в Донецке выпил по "соточке" с будущим зятем

20.10.2013 09:48

В Донецке состоялся концерт замечательного юмористического коллектива "Студия Квартал 95". Несмотря на то, что ребята говорили на такие темы, которые в обычный день у сознательных граждан вызывают грусть-отчаяние-негодование, они делали это так, что дончане, заполнившие "Юность" под завязку, смеялись не переставая. 


Фото Ольги Кононенко.

Теги: Донецк, юмор, концерт, шоу, Владимир Зеленский, Елена Кравец, Евгений Кошевой, Вечерний квартал
 
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