Фестиваль "Парк кованых фигур 2013" подарил Донецку огромного кузнеца, пизанскую башню, китайскую пагоду и чудо-мельницу

22.09.2013 09:34

Фото Ольги Кононенко

Теги: Донецк, кузнец, Парк кованых фигур
 
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