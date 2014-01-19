Самые яркие эмоции из крещенской купели

Тысячи человек в праздник Крещения Господня с самого раннего утра отправились на водоёмы Донецкой области, чтобы по доброй старой традиции окунуться в ледяную купель.

Желающих искупаться не остановило резкое похолодание: еще 18-го января жители Донбасса удивлялись плюсовой температуре воздуха, а 19-го ударил мороз. Корреспонденты donbass.ua побывали на самых популярных купелях региона: в Святогорске, на Карловском водохранилище, в селе Минеральном, в Артёмовске и Снежном и Мариуполе. Предлагаем подборку самых эмоциональных фотографий людей, погружающихся в холодную воду.