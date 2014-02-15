Легендарный мировой рекорд Сергея Бубки на его глазах побил француз

На международном легкоатлетическом турнире "Звёзды шеста" французский спортсмен Рено Лавилленьи превзошёл достижение великого атлета Сергея Бубки.

Рено "взял" высоту 6,16 м под бурный восторг донецких зрителей. На кураже француз поднял планку на 6,21 м. Но превзойти самого себя легкоатлету не удалось. При попытке совершить прыжок Лавилленьи травмировался и на награждение вышел с забинтованной ногой.