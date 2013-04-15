"Голодные игры: И вспыхнет пламя" - трейлер фильма с Дженнифер Лоуренс и Джошем Хатчерсоном (ВИДЕО)

В продолжении фильма «Голодные игры» героям Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона вновь предстоит выйти на арену и принять участие в смертельной битве. Молодые влюблённые будут сражаться за своё будущее и своих близких.



«Голодные игры: И вспыхнет пламя» снял Френсис Лоуренс («Я, легенда», «Константин: Повелитель тьмы»), который сделал себе имя на постановке зрелищных блокбастеров. На церемонии вручения кинопремии MTV состоялась премьера долгожданного трейлера картины, которая выйдет в прокат 21 ноября.



Первый фильм серии «Голодные игры», основанной на бестселлерах Сюзанны Коллинз, вышел в марте 2012 года и собрал в мировом прокате $690 млн. (при бюджете около $78). С тех пор исполнительница главной роли, 22-летняя Дженнифер Лоуренс, успела получить «Оскар» за роль в трагикомедии Дэвида О. Расселла «Мой парень псих».

В фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя» вместе с ней и Джошем Хатчерсоном снялись Элизабет Бэнкс, Лиам Хемсворт, Сэм Клафлин, Стенли Туччи, а также Филип Сеймур Хоффман (в роли Плутарха Хевенсби).

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