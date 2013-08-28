Группа "Би-2". "Молитва" (ВИДЕО)

24 октября в Донецк приедет группа "Би-2" с концертом "Spirit".

Невозможно сказать, какая песня из репертуара группы является лучшей. Каждый поклонник назовёт минимум десяток композиций. Какие свои произведения считают the best Шура и Лёва, мы узнаем во время их донецкого концерта. А вот в рейтинге редакции «Донбасса» лидирующее место занимает песня «Молитва», которая звучит в финале фильма «Метро».

Изначально «Би-2» не планировали снимать клип на эту композицию, но изменили своё решение после предложения о сотрудничестве, поступившего от создателей «Метро» - известного российского фильма-катастрофы.