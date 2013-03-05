KAZAKY - "Crazy Law" (ВИДЕО)
Украинская группа KAZAKY презентовала новое музыкальное видео на песню Crazy Law. Съемки клипа проходили в настоящей колонии для особо опасных преступников.
Режиссером нового клипа группы KAZAKY на песню Crazy Law стал эстонский клипмейкер Хиндрек Маасик, который возглавляет одну из самых профессиональных съемочных групп Европы.
Именно ему принадлежит идея снять видео в реальной исправительной колонии для особо опасных преступников, расположенной в предместье Таллина.
Напомним, группа KAZAKY борется с клонами и подражателями, которые вводят в заблуждение представителей прессы, выступая от имени коллектива на митингах, делая скандальные заявления и т.д. KAZAKY решили положить этому конец и рассказали о ключевых идеях своего квартета, чтобы впредь все могли отличить их настоящих от подделки
"Прежде всего, группа никогда не обсуждала, и не будет обсуждать общественные, политические или религиозные конфликты или промотировать свое имя за счет популярных инфоповодов, – пишут представители группы. – KAZAKY не манипулируют постановочными событиями, выдуманными историями личной жизни и другими традиционными методами поддержания звездного статуса. Они не стремится "эпатировать", опошлить или оскандалить свое творчество. Западная культура давно воспринимает KAZAKY как полноценное направление в музыкальной индустрии, но не как "эпатаж".
Кроме того, представители коллектива подчеркнули, что стиль KAZAKY основывается на мужественности, а каблуки используются исключительно в хореографии как сценический образ и не участвуют в повседневной жизни солистов группы. В свою очередь подражатели используют каблуки повсеместно в качестве публичной демонстрации для привлечения внимания.
По материалам: ivona.bigmir.net
Теги: Украина, музыка, тюрьма, клип, съемки, Kazaky
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