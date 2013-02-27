Оскар-2013. Фильм "Любовь" - Amour (ВИДЕО)

Лучшим иностранным фильмом года киноакадемики назвали «Любовь» Михаэля Ханеке — обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2012 года. Также картина получила номинации на "Оскар" за лучший фильм года, режиссерскую работу и лучшую женскую роль

Сюжет: Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, рука об руку, постоянно заботясь друг о друге. Сейчас им за восемьдесят. Анна заболевает и ее жизнь начинает постепенно угасать: сначала отключается память, потом отказывается подчиняться тело, наступает паралич. Жорж пытается нанять сиделок, но с горечью понимает, что не может требовать от них душевной теплоты и искренности чувств. Оставив преподавание в консерватории, он всецело посвящает себя заботам о жене. Мужчина не может представить любимую в доме престарелых, о котором настаивает их взрослая дочь, время от времени навещающая родителей. Эти визиты — настоящее испытание для семьи, жизнь которой, казалось бы, протекла в гармонии и любви…

Режиссер: Михаэль Ханеке

Сценарий: Михаэль Ханеке

В ролях: Жан-Луи Трентиньян, Эмманюэль Рива, Изабель Юппер, Александр Таро, Уильям Шимелл.

Бюджет: €7 290 000

Время: 127 мин.

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Интересные факты

Ханеке взялся за тему старения, основываясь на собственном опыте, после просмотра нескольких фильмов и телепрограмм о судьбе пожилых людей. По словам режиссёра, фильма бы и не было, если бы не «великий» Жан-Луи Трентиньян — именно под него писался весь сценарий. Эммануэль Рива, исполнившая вторую ключевую роль, «просто пленила» молодого Ханеке в её знаковой ленте «Хиросима, любовь моя», после чего он потерял её из виду. Когда состоялся кастинг на главную женскую роль, он пригласил всех французских актрис в такой же возрастной категории. Среди них была и Рива.

Квартира, в которой происходит всё действие фильма, была специально спроектирована на венской киностудии и декорирована под парижскую. Сцены снимались в хронологическом порядке, что, по мнению Ханеке, было более удобно.

Фильм был положительно воспринят большинством мировых кинокритиков. На 65-м Каннском киносмотре журналисты выделяли две картины, которые, в основном, могли претендовать на «Золотую пальмовую ветвь»: «Корпорация „Святые моторы“» Лео Каракса и «Любовь» Михаэля Ханеке.

Среди профессиональных критиков лента также прослыла настоящим триумфом: Обозреватель журнала Entertainment Weekly Оуэн Глейберман задаётся вопросом: «Может ли настолько опустошающая картина быть фильмом Михаэля Ханеке?». Согласно мнению журналиста — может. «„Любовь“ — блестящая и западающая в память лента с изумительными актёрскими работами» — подытожил Глейберман. Питер Дебраж из Variety признал фильм Ханеке «наиболее сокровенным среди всех фильмов режиссёра за четверть века». Заметил он также и то, что эта душераздирающая история особенно придётся по душе любителям арт-хауса. В восторге от ленты остался и Калим Автаб с сайта The Independent. Назвав Ханеке мастером выработанных кадров и монтажа, он перешёл к характеризации диалогов, которые, по его мнению, просто исключительны. Не оставил репортёр без внимания и «великолепную» актёрскую игру Жана-Луи Трентиньяна.По мнению кинокритика журнала «Сеанс» Анны Меликовой режиссёр, который не лучшего мнения о человеке, в этом фильме неожиданно смягчил свой взгляд и впервые снял кинокартину не о ненависти, а о любви.

Сам Михаэль Ханеке так отзывался о собственном фильме: "В своем фильме я хотел показать, что происходит с человеком, который видит страдания любимого. … Насилие — не то, что меня больше всего интересует. Вопрос о людях и об их чувствах. Любовь как чувство может быть не меньшим насилием, чем что-то ещё".

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