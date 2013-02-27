Оскар-2013. Фильм "Отверженные" - Les Miserables (ВИДЕО)
В этом году одним из лидеров «оскаровской гонки» был фильм «Отверженные». Мюзикл Тома Хупера одержал победу в трёх номинациях из восьми. Несмотря на наличие сложного пластического грима в фильмах «Хичкок» и «Хоббит: Нежданное путешествие», члены Киноакадемии присудили награду в категории «Лучший грим и причёски» именно «Отверженным». Картина также победила в номинации «Лучший звук». Хью Джекман не смог растопить сердца академиков, но работа Энн Хэтэуэй в этом сезоне, похоже, покорила всех — актриса получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана, как и предсказывал ей её парнтёр по фильму Хью Джекман.
Сюжет:
Режиссер: Том Хупер
Сценарий: Уильям Николсон, Ален Бублиль, Клод-Мишель Шонберг
В ролях: Хью Джекман Рассел Кроу Энн Хэтэуэй Аманда Сайфред Эдди Редмэйн Хелена Бонем Картер Саша Барон Коэн
Бюджет: $61 000 000
Время: 158 мин.
"Оскар-2013": В Лос-Анджелесе состоялось главное кинособытие года (ФОТО)
Интересные факты
- Эми Адамс, Джессика Бил, Марион Котийяр, Кейт Уинслет и Ребекка Холл рассматривались в качестве кандидаток на роль Фантины.
- Скарлетт Йоханссон, Лиа Мишель, Люси Хейл, Ивэн Рэйчел Вуд, Эмили Браунинг и Хайден Панеттьери пробовались на роль Эпонины.
- Эмма Уотсон пробовалась на роль Козетты, которую в конечном счете получила Аманда Сайфред.
- Композитор Клод-Мишель Шонберг и поэты Герберт Крецмер и Ален Бублиль сочинили песню специально для фильма. Шонберг также писал для него фоновую музыку.
- Энн Хэтэуэй на самом деле очень коротко остригли для сцены, где ее героиня продает свои волосы.
- Хью Джекман значительно сбросил вес и отрастил настоящую всклокоченную бороду для сцен Вальжана-заключенного. К счастью, эти сцены были отсняты самыми первыми, и он смог побриться и набрать свой обычный вес для съемок сцен Вальжана.
- Аманда Сайфред сказала в интервью, что ее прослушивания длились 4 месяца, прежде чем она получила роль Козетты. Она была в абсолютном неведении относительно других претенденток на эту роль, но постоянно слышала, что не подходит для этого мюзикла. Во время прослушивания Сайфред также играла роль Фантины. Она набрала хорошую вокальную и физическую форму, рассчитывая получить одну из ролей. После того как роль Фантины отошла Энн Хэтэуэй, Сайфред была дана роль Козетты.
- Идея записи пения актеров вживую во время их игры, возможно, была воплощена еще до этого фильма, но то, каким образом это было реализовано, несомненно, уникально. У актеров были специальные наушники, через которые они слышали пианиста, играющего за кадром, чтобы четко попадать в ноты мелодии. Главным новшеством здесь стало то, что не было никаких предварительных отсчетов или заданного темпа, фортепьяно следовало за действиями актеров, а не наоборот. И такой подход действительно использовался впервые при экранизации мюзикла. Оркестровая музыка была добавлена уже в постпродакшне.
- Энн Хэтэуэй в общей сложности сбросила 11 кг для своей роли Фантины, а Хью Джекман почти 14 кг для роли Вальжана-заключенного. Энн Хэтэуэй отказалась обсуждать, как она потеряла вес, чтобы сыграть умирающую Фантину. Как она призналась, ее методы были опасными для жизни и она не желает их рекламировать. Однако она подтвердила, что ела овсяную пасту во время этой диеты. Хью Джекман провел 36 часов без воды, чтобы выглядеть осунувшимся и изможденным заключенным.
- Первоначально фильм получился длиной 4 часа и с 15-минутной сценой сражения. Но в итоге его урезали до двух с половиной часов.
- Сцена, в которой Фантина подвергается нападению отвергнутого клиента, основана на реальном случае из жизни Виктора Гюго, после которого он и придумал Фантину. Гюго шел в офис своего редактора, когда столкнулся с молодым человеком, преследовавшим проститутку. Когда она отвергла его ухаживания, он толкнул ее на землю. А когда она стала отбиваться от него кулаками, он сразу позвал полицию, чтобы они арестовали «напавшую на него женщину». Гюго был уже немного знаменит в то время и замолвил за нее словечко, когда прибыла полиция, в результате ее не арестовали. Гюго сказал, что был в ужасе от несправедливости этой ситуации и начал думать о том, что у этой женщины могут быть маленькие дети, которые полностью от нее зависят. Так в его голове появился образ Фантины.
- Энн Хэтэуэй настаивала на том, чтобы выполнить один трюк самостоятельно. Это трюк из сцены, где труп Фантины выбрасывают из окна в повозку (эту сцену вырезали в театральной версии). Режиссер Том Хупер и продюсеры заблаговременно наняли дублершу и не решались позволить Хэтэуэй самой сыграть в этой сцене. Но в итоге ей удалось убедить их, когда она заявила: «Не заставляйте меня говорить это… Ребята, я Женщина-кошка» (ее предыдущая роль в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды», 2012).
"Оскар-2013": знаменитости показали настоящий голливудский шик (ФОТО)
По материалам: www.kinopoisk.ru
Теги: США, кино, Лос-Анджелес, награда, Энн Хэтэуэй, Хью Джекман, Оскар, Рассел Кроу
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