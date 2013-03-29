Пожар на Углегорской ТЭС (ВИДЕО)

В 15:14 29 марта на Углегорской ТЭC произошел пожар. Об этом корреспонденту donbass.ua сообщили очевидцы происшествия. По предварительным данным, в результате масштабного пожара на энергоблоках разрушены 4 турбины, обвалилась крыша.

Город Светлодарск, неподалеку от которого расположена станция, окутан дымом. Открытого огня не видно. Настроение горожан - близкое к панике. Мобильная и стационарная связь в городе практически не работают.

Место ЧП оцеплено сотрудниками милиции.

Есть пострадавшие.

ЧП на Углегорской ТЭС: разрушены четыре турбины (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

ЧП на Углегорской ТЭС: станция практически разрушена (ФОТО)