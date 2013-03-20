Смертельное ДТП в Днепропетровске: погибли три женщины и ребенок (ВИДЕО)

Утром 20 марта, в Днепропетровске на жилмасиве Победа произошло столкновение двух автомобилей, после которого один из них вылетел на остановку, где находились люди. В результате ДТП четыре человека погибли: три женщины и 9-летний ребенок, еще пятеро госпитализированы.

Как сообщила начальник департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Гинзбург, пострадавшие доставлены в областную больницу им.И.Мечникова, 16-ю горбольницу и в областную детскую больницу. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, троих - как средней тяжести.



По словам прокуророра Днепропетровской области Натальи Марчук, водители столкнувшихся автомобилей будут задержаны на 60 часов. Она отметила, что оба водителя легковых машин - 1978 г.р. и 1955 г.р. - после совершения ДТП остались на месте происшествия, сейчас с ними проводятся следственные действия.

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