Венгры показали складной скутер (ВИДЕО)

Венгры придумали складной скутер весом в 25 кг. Создатели обещают, что Moveo решит проблемы с парковкой навечно и является лучшим дополнением к общественному транспорту: вышел, собрал и поехал. Электроскутер заряжается за час от обычной розетки и может проехать до 40 км. Вот только собирать его не так просто, свидетельствует видео.

В сложенном состоянии скутер напоминает массивный чемодан. Еще одна часть - сиденье и спинка - образуют рюкзак. В этом состоянии все грязные части скутера закрыты специальными чехлами.

Разложите его - и можете ехать, радуется The Daily Mail. За динамику скутера отвечают два электромотора в колесах. Приехали - и не надо искать места для парковки, собрал и пошел, например, в офис.

Только вот сделать это не так просто. Даже у создателей возникают проблемы с фиксированием руля, а также сложности с тем, чтобы убрать чехол, в походном состоянии прикрывающий переднее колесо.

Глава создавшей прототип компании Antro Group Тамас Шлезак говорит, что сейчас венгры ищут инвестора для серийного производства. В розничной продаже Moveo будет стоить около 2,5 тысячи долларов.

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