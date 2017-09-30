Киберполиция разорила «гнездо» российских ботов 01.01.1970 03:00 Украинская киберполиция совместно с компаниями ESET, Cys Centrum и CERT-Bund нашла в Украине сервер, управляющий большой бот-сетью. Как передает korrespondent.net ... подробнее →

В Краматорске ряд квартир отключат от канализации 01.01.1970 03:00 Более 25 абонентов-должников в Краматорске будут отключены от канализации. В рейд вышла спецбригада горводоканала. Работать эти специалисты будут с 17 по 21 июня. При помощи установки ... подробнее →