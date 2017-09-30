Киберполиция разорила «гнездо» российских ботов01.01.1970 03:00
Украинская киберполиция совместно с компаниями ESET, Cys Centrum и CERT-Bund нашла в Украине сервер, управляющий большой бот-сетью. Как передает korrespondent.net ... подробнее →
Как стать членом комиссии по отбору кандидатов в новую патрульную полицию Мариуполя01.01.1970 03:00
Главное управление Национальной полиции в Донецкой области начинает прием заявок представителей общественности на участие в конкурсных комиссиях по отбору кандидатов в ряды новой патрульной полиции в ... подробнее →
Нет предела цинизму: Левченко заявил, что отстаивает интересы Украины01.01.1970 03:00
Экс-регионал, сбежавший за границу после падения режима Януковича, утверждает, что никогда не был пророссийским политиком. Он заявил, что считает себя украинским политиком, который отстаивает ... подробнее →
В Краматорске ряд квартир отключат от канализации01.01.1970 03:00
Более 25 абонентов-должников в Краматорске будут отключены от канализации. В рейд вышла спецбригада горводоканала. Работать эти специалисты будут с 17 по 21 июня. При помощи установки ... подробнее →
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