Валерия Гонтарева после отпуска не планирует возвращаться к работе на посту главы Национального банка Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НБУ. "Председатель НБУ Валерия ... подробнее →

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав лідера німецької Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера відмовитись від заяв про "заморожування" питання деокупації Криму Про це він ... подробнее →

На операцію, яку робили бійцю АТО, хірург одягнув бронежилет і каску, поряд з лікарями перебували сапери. Серед доставлених до Одеси поранених українських військових - боєць 28-ї механізованої ... подробнее →

З 11 по 13 серпня на небі можна буде побачити відразу два визначних астрономічних явища. Впродовж трьох днів українці можуть спостерігати за щорічним метеоритним дощем Персеїдів, а в ніч на 12 серпня ... подробнее →

Россия создала в захваченном Крыму закрытую милитаризованную зону и продолжает накачивать полуостров новыми ракетами, которые угрожают территории всей Европы. Об этом рассказали в пресс-службе ... подробнее →

Из-за повышения курса гривны бюджет Украины недополучит средства, компенсировать которые правительству придется, повысив уровень инфляции. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» ... подробнее →

Повітряні сили Збройних сил України готові до будь-яких провокацій з повітря і до будь-яких форс-мажорних ситуацій по всьому периметру повітряного кордону. Про це УНН розповів прес-секретар ... подробнее →

Владельцев недействительных украинских паспортов на пунктах пересечения границы на территорию государства не пустят. Об этом Укринформу сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, ... подробнее →

10 августа Фонд гарантирования вкладов провел досрочное погашение части кредита Национального банка Украины (НБУ) в сумме 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда. "Благодаря ... подробнее →

Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення Солом'янського районного суду, який обрав для колишнього слідчого з особливо важливих справ ГПУ Дмитра Суса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. ... подробнее →

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Росія бомбардувала та обстрілювала суверенну територію України . Про це очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив у ... подробнее →

Аргументи проти надання Україні зброї не витримують критики - дипломат 11.08.2017 18:21 Спроби аргументувати відмову в наданні зброї Україні не витримує критики, зазначив колишній посол США в Україні Джон Гербст у статті для Atlantic Council, передає УНН. Колишній посол США в ... подробнее →

Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года 11.08.2017 18:03 Одно из крупнейших промышленных предприятий Украины сегодня празднует свое 84-летие в Мариуполе. По случаю торжества в ДК «Азовсталь» состоялась концертная программа, во время которой ... подробнее →

Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты 11.08.2017 17:40 В соответствии с приказом оплата личному составу, который выполняет задания на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс.грн. в месяц Ежемесячный оклад военнослужащим, которые проходят службу в ... подробнее →