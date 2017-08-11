На вихідних українці зможуть спостерігати метеоритний дощ і супермісяць

11.08.2017 22:30

З 11 по 13 серпня на небі можна буде побачити відразу два визначних астрономічних явища. Впродовж трьох днів українці можуть спостерігати за щорічним метеоритним дощем Персеїдів, а в ніч на 12 серпня ... подробнее →

Бійця, з тіла якого вилучили нерозірвану гранату, доправили до госпіталю в Одесі

11.08.2017 22:13

На операцію, яку робили бійцю АТО, хірург одягнув бронежилет і каску, поряд з лікарями перебували сапери. Серед доставлених до Одеси поранених українських військових - боєць 28-ї механізованої ... подробнее →

Посол закликав лідера німецьких лібералів відмовитись від заяв щодо Криму

11.08.2017 21:48

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав лідера німецької Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера відмовитись від заяв про "заморожування" питання деокупації Криму Про це він ... подробнее →

Гонтарева после отпуска не планирует возвращаться к работе в НБУ

11.08.2017 21:24

Валерия Гонтарева после отпуска не планирует возвращаться к работе на посту главы Национального банка Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НБУ. "Председатель НБУ Валерия ... подробнее →

Кабмин передаст 33 госшахты новосозданной компании

11.08.2017 21:00

По словам Владимира Кистиона, шахты передадут "Национальной угольной компании" Кабинет министров Украины намерен передать 33 государственные угольные шахты новосозданной "Национальной угольной ... подробнее →

ЗСУ про ініціативу Путіна про ППО РФ і Білорусі: повітряні сили готові до будь-яких провокацій

11.08.2017 20:46

Повітряні сили Збройних сил України готові до будь-яких провокацій з повітря і до будь-яких форс-мажорних ситуацій по всьому периметру повітряного кордону. Про це УНН розповів прес-секретар ... подробнее →

Устенко: Чтобы выполнить бюджет, курс гривны придется снизить

11.08.2017 20:21

Из-за повышения курса гривны бюджет Украины недополучит средства, компенсировать которые правительству придется, повысив уровень инфляции. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» ... подробнее →

В МинВОТ показали, куда долетят российские ракеты из оккупированного Крыма

11.08.2017 20:03

Россия создала в захваченном Крыму закрытую милитаризованную зону и продолжает накачивать полуостров новыми ракетами, которые угрожают территории всей Европы. Об этом рассказали в пресс-службе ... подробнее →

Лавров офіційно визнав, що Росія бомбардувала Україну

11.08.2017 19:46

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Росія бомбардувала та обстрілювала суверенну територію України . Про це очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив у ... подробнее →

Екс-слідчого ГПУ Дмитра Суса залишили під домашнім арештом

11.08.2017 19:23

Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення Солом'янського районного суду, який обрав для колишнього слідчого з особливо важливих справ ГПУ Дмитра Суса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. ... подробнее →

Фонд гарантирования досрочно погасил часть кредита НБУ на 400 миллионов

11.08.2017 19:01

10 августа Фонд гарантирования вкладов провел досрочное погашение части кредита Национального банка Украины (НБУ) в сумме 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда. "Благодаря ... подробнее →

Пограничники сказали, что ждет Саакашвили при попытке въезда в Украину

11.08.2017 18:42

Владельцев недействительных украинских паспортов на пунктах пересечения границы на территорию государства не пустят. Об этом Укринформу сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, ... подробнее →

Аргументи проти надання Україні зброї не витримують критики - дипломат

11.08.2017 18:21

 Спроби аргументувати відмову в наданні зброї Україні не витримує критики, зазначив колишній посол США в Україні Джон Гербст у статті для Atlantic Council, передає УНН. Колишній посол США в ... подробнее →

Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года

11.08.2017 18:03

Одно из крупнейших промышленных предприятий Украины сегодня празднует свое 84-летие в Мариуполе. По случаю торжества в ДК «Азовсталь» состоялась концертная программа, во время которой ... подробнее →

Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты

11.08.2017 17:40

В соответствии с приказом оплата личному составу, который выполняет задания на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс.грн. в месяц Ежемесячный оклад военнослужащим, которые проходят службу в ... подробнее →

Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції

11.08.2017 17:26

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українська сторона СЦЦК повідомила, що сьогодні, 11 серпня, бойовики "ДНР" в черговий раз завадили патрулям ОБСЄ здійснити огляд ремонтно-відновлювальних робіт на ... подробнее →

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