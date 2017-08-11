На вихідних українці зможуть спостерігати метеоритний дощ і супермісяць11.08.2017 22:30
З 11 по 13 серпня на небі можна буде побачити відразу два визначних астрономічних явища. Впродовж трьох днів українці можуть спостерігати за щорічним метеоритним дощем Персеїдів, а в ніч на 12 серпня ... подробнее →
Бійця, з тіла якого вилучили нерозірвану гранату, доправили до госпіталю в Одесі11.08.2017 22:13
На операцію, яку робили бійцю АТО, хірург одягнув бронежилет і каску, поряд з лікарями перебували сапери. Серед доставлених до Одеси поранених українських військових - боєць 28-ї механізованої ... подробнее →
Посол закликав лідера німецьких лібералів відмовитись від заяв щодо Криму11.08.2017 21:48
Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав лідера німецької Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера відмовитись від заяв про "заморожування" питання деокупації Криму Про це він ... подробнее →
Гонтарева после отпуска не планирует возвращаться к работе в НБУ11.08.2017 21:24
Валерия Гонтарева после отпуска не планирует возвращаться к работе на посту главы Национального банка Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НБУ. "Председатель НБУ Валерия ... подробнее →
Кабмин передаст 33 госшахты новосозданной компании11.08.2017 21:00
По словам Владимира Кистиона, шахты передадут "Национальной угольной компании" Кабинет министров Украины намерен передать 33 государственные угольные шахты новосозданной "Национальной угольной ... подробнее →
ЗСУ про ініціативу Путіна про ППО РФ і Білорусі: повітряні сили готові до будь-яких провокацій11.08.2017 20:46
Повітряні сили Збройних сил України готові до будь-яких провокацій з повітря і до будь-яких форс-мажорних ситуацій по всьому периметру повітряного кордону. Про це УНН розповів прес-секретар ... подробнее →
Устенко: Чтобы выполнить бюджет, курс гривны придется снизить11.08.2017 20:21
Из-за повышения курса гривны бюджет Украины недополучит средства, компенсировать которые правительству придется, повысив уровень инфляции. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» ... подробнее →
В МинВОТ показали, куда долетят российские ракеты из оккупированного Крыма11.08.2017 20:03
Россия создала в захваченном Крыму закрытую милитаризованную зону и продолжает накачивать полуостров новыми ракетами, которые угрожают территории всей Европы. Об этом рассказали в пресс-службе ... подробнее →
Лавров офіційно визнав, що Росія бомбардувала Україну11.08.2017 19:46
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Росія бомбардувала та обстрілювала суверенну територію України . Про це очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив у ... подробнее →
Екс-слідчого ГПУ Дмитра Суса залишили під домашнім арештом11.08.2017 19:23
Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення Солом'янського районного суду, який обрав для колишнього слідчого з особливо важливих справ ГПУ Дмитра Суса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. ... подробнее →
Фонд гарантирования досрочно погасил часть кредита НБУ на 400 миллионов11.08.2017 19:01
10 августа Фонд гарантирования вкладов провел досрочное погашение части кредита Национального банка Украины (НБУ) в сумме 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда. "Благодаря ... подробнее →
Пограничники сказали, что ждет Саакашвили при попытке въезда в Украину11.08.2017 18:42
Владельцев недействительных украинских паспортов на пунктах пересечения границы на территорию государства не пустят. Об этом Укринформу сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, ... подробнее →
Аргументи проти надання Україні зброї не витримують критики - дипломат11.08.2017 18:21
Спроби аргументувати відмову в наданні зброї Україні не витримує критики, зазначив колишній посол США в Україні Джон Гербст у статті для Atlantic Council, передає УНН. Колишній посол США в ... подробнее →
Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года11.08.2017 18:03
Одно из крупнейших промышленных предприятий Украины сегодня празднует свое 84-летие в Мариуполе. По случаю торжества в ДК «Азовсталь» состоялась концертная программа, во время которой ... подробнее →
Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты11.08.2017 17:40
В соответствии с приказом оплата личному составу, который выполняет задания на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс.грн. в месяц Ежемесячный оклад военнослужащим, которые проходят службу в ... подробнее →
Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції11.08.2017 17:26
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українська сторона СЦЦК повідомила, що сьогодні, 11 серпня, бойовики "ДНР" в черговий раз завадили патрулям ОБСЄ здійснити огляд ремонтно-відновлювальних робіт на ... подробнее →
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение13:10
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»11:22
- КАК ПРОЙДЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КРАМАТОРСКЕ11:15
- Боевики 35 раз атаковали позиции ВСУ: есть погибшие и раненые09:32
- На заводе с ядерным могильником полыхает пламя09:10
- В Мариуполе вышли на линию старые новые трамваи с Wi-fi, GPS и камерой видеонаблюдения22:51
- Убежавшего из дома в Донецкой области подростка обнаружили ...в России21:57
- Полиция области на взводе: Ищут преступников, обстрелявших автомобиль «Укрпочты»20:14
- Страсти "ДНР": Охота "Керча" на Пушилина и война в окружении Захарченко19:48
- Госбанки монополизировали банковский сектор в Украине13:42
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Чому виникають камені в нирках?13:18
- Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение13:10
- Стало известно, кого не коснется “покращення” пенсий в октябре12:58
- Приватизация позволит Украине избежать миллиардных убытков – Гройсман12:45
- Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни12:30
- Посол Британии прокомментировала признание Киева одним из худших городов12:08
- Грузинская фолк-группа перепела хиты "Скрябина" (ВИДЕО)11:55
- Беспощадная погода снова потреплет украинцев11:45
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Чому виникають камені в нирках?13:18
- Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение13:10
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»11:22
- Начинайте разговор на расстоянии10:58
- Четыре привычки, которые помогут прожить на десяток лет больше10:47
- Что в разы ускоряет старение организма10:15
- Почему нельзя носить серебро и золото вместе09:43
- Як позбутись поганого запаху ніг?09:23
- Худшие недостатки знаков Зодиака08:40
- США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ
- Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!
- "Они хотят вызвать у народа ненависть к "ДНР"?! Они справляются на 200%", - жители Донбасса рассказали об издевательствах боевиков, сравнив их с Украиной
- "Мы будем выдавать паспорта РФ всем беженцам из "Л/ДНР"", - в Кремле пришли в бешенство от того, что США строит в Очакове свою базу
- Три этих человека хорошо известны: у Авакова раскрыли фамилии главных "путинских агентов" в Украине
- Какие знаки Зодиака самые везучие
- Выследили и "пригвоздили": стало известно, как именно ВСУ уничтожили БМП террористов на Светлодарской дуге. Солдат представят к наградам
- Зачистка Донбасса от боевиков: перепуганный террорист показал фото подразделения "ДНР", половина боевиков которого уже мертва
- Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины?
- Назван лучший президент Украины