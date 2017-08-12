Ряд северных городов Донбасса может соединить троллейбусный маршрут12.08.2017 22:32
В апреле житель города Краматорск Донецкой области написал петицию о создании троллейбусного маршрута, который будет соединять города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Власти ... подробнее →
В Голландии построили биоразлагающийся электромобиль из свеклы и льна12.08.2017 22:11
Г олландские студенты разработали и построили биоразлагающийся автомобиль с использованием свеклы и льна. Об этом сообщают местные СМИ. Студенты технического университета в рамках собственного ... подробнее →
В России устроили травлю пастора с украинским гражданством12.08.2017 21:50
В России устроили травлю пастора с украинским гражданством Евгения Пересветова, который 10 лет назад создал в Москве евангелическую церковь - одноименный Христианский центр "Восстановление" (ХЦВ). ... подробнее →
Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно12.08.2017 21:26
Смеяться над сворачиванием проекта "Малороссия" не стоит. Цели у Кремля и подконтрольных ему боевиков прежние - ликвидация украинской независимости. Дракон умер – да здравствует дракон! ... подробнее →
Командировочные на сотни тысяч долларов: сколько мы платим за чиновников?12.08.2017 21:10
500 долларов командировочных – это много или мало для руководителя государственного предприятия? А если в году у него сто командировочных дней и они оплачиваются из карманов ... подробнее →
У Полтаві в реабілітаційному центрі незаконно утримували людей12.08.2017 20:52
Працівники прокуратури виявили в реабілітаційному центрі "Волна" у Полтаві осіб, яких незаконно утримували на території установи. Один з них виявився громадянином США. Як повідомляє прокуратура ... подробнее →
Кто стоит за прослушкой телефонных разговоров украинцев и можно ли от этого защититься12.08.2017 20:30
Негласным съемом информации с каналов связи хотели бы заниматься везде, где есть свои оперативные подразделения, чтобы не зависеть от Службы безопасности Объектами незаконной прослушки в Украине ... подробнее →
«Я предупредил командиров: когда подойдет наша с женой очередь в клинике, отправляюсь делать ребенка»12.08.2017 20:12
Киевляне Ирина и Евгений Турчак откровенно рассказали, какой сложный путь они прошли за десять лет, чтобы стать родителями очаровательного малыша. — Когда в 2015 году муж уехал на войну в ... подробнее →
Государственные шахты объединят в одну национальную компанию12.08.2017 19:50
33 государственные шахты Украины объединят в одну Национальную угольную компанию. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает «Лига. Новости» . По словам ... подробнее →
Российское общество поражено болезнью империалистического реваншизма12.08.2017 19:25
Сергей Удальцов, один из самых известных российских оппозиционеров, на первой после освобождения пресс-конференции выступает с широкой патриотической программой – поддерживает аннексию Крыма, ... подробнее →
Стало известно, сколько британская королевская семья тратит на поездки12.08.2017 19:10
Британская королевская семья опубликовала очередной традиционный годовой отчет о своих тратах. Оказалось, что внушительная сумма из семейного бюджета тратится на официальные визиты монарших ... подробнее →
"Какая разница, чей Крым?" Известный блогер жестко ответила либералу из РФ12.08.2017 18:54
В Крыму было жить не сложнее, чем в других областях Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала известный блогер Евгения Коротич, отвечая на вопрос либерала из России Олега. Вопрос ... подробнее →
В США КОТЕНОК ПРЕРВАЛ БЕЙСБОЛЬНЫЙ МАТЧ И ПОКУСАЛ СТЮАРДА12.08.2017 18:30
Забавный инцидент произошел на днях в США во время бейсбольного матча между командами "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс". Так, поединок пришлось приостановить из-за котенка, который выбежал ... подробнее →
Болезни сердца грозят старческим слабоумием12.08.2017 18:11
Болезни сердца в среднем возрасте связаны с повышенным риском развития старческого слабоумия. Люди среднего возраста с факторами риска болезней сердца и инсульта чаще сталкиваются со старческим ... подробнее →
В СЛАВЯНСКЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ СУДЯТСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ИЗ-ЗА ВЫПЛАТ12.08.2017 17:50
Молодая семья Швыдких приехали в Славянск из Стаханова Луганской области. Социальное пособие к рождению дочери в 2014 году они успели получить всего на три месяца. Выплаты прекратились с оккупацией ... подробнее →
На мариупольском пляже «подрались» цветные шары12.08.2017 17:30
В Мариуполе продолжают развивать пляжные виды спорта. Об этом у себя на Facebook сообщил депутат городского совета Владимир Курский. На пляже в поселке Песчаный прошел городской чемпионат по ... подробнее →
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение13:10
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»11:22
- КАК ПРОЙДЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КРАМАТОРСКЕ11:15
- Боевики 35 раз атаковали позиции ВСУ: есть погибшие и раненые09:32
- На заводе с ядерным могильником полыхает пламя09:10
- В Мариуполе вышли на линию старые новые трамваи с Wi-fi, GPS и камерой видеонаблюдения22:51
- Убежавшего из дома в Донецкой области подростка обнаружили ...в России21:57
- Полиция области на взводе: Ищут преступников, обстрелявших автомобиль «Укрпочты»20:14
- Страсти "ДНР": Охота "Керча" на Пушилина и война в окружении Захарченко19:48
- Госбанки монополизировали банковский сектор в Украине13:42
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Чому виникають камені в нирках?13:18
- Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение13:10
- Стало известно, кого не коснется “покращення” пенсий в октябре12:58
- Приватизация позволит Украине избежать миллиардных убытков – Гройсман12:45
- Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни12:30
- Посол Британии прокомментировала признание Киева одним из худших городов12:08
- Грузинская фолк-группа перепела хиты "Скрябина" (ВИДЕО)11:55
- Беспощадная погода снова потреплет украинцев11:45
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Чому виникають камені в нирках?13:18
- Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение13:10
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»11:22
- Начинайте разговор на расстоянии10:58
- Четыре привычки, которые помогут прожить на десяток лет больше10:47
- Что в разы ускоряет старение организма10:15
- Почему нельзя носить серебро и золото вместе09:43
- Як позбутись поганого запаху ніг?09:23
- Худшие недостатки знаков Зодиака08:40
- США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ
- Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!
- "Они хотят вызвать у народа ненависть к "ДНР"?! Они справляются на 200%", - жители Донбасса рассказали об издевательствах боевиков, сравнив их с Украиной
- "Мы будем выдавать паспорта РФ всем беженцам из "Л/ДНР"", - в Кремле пришли в бешенство от того, что США строит в Очакове свою базу
- Три этих человека хорошо известны: у Авакова раскрыли фамилии главных "путинских агентов" в Украине
- Какие знаки Зодиака самые везучие
- Выследили и "пригвоздили": стало известно, как именно ВСУ уничтожили БМП террористов на Светлодарской дуге. Солдат представят к наградам
- Зачистка Донбасса от боевиков: перепуганный террорист показал фото подразделения "ДНР", половина боевиков которого уже мертва
- Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины?
- Назван лучший президент Украины