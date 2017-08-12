Смеяться над сворачиванием проекта "Малороссия" не стоит. Цели у Кремля и подконтрольных ему боевиков прежние - ликвидация украинской независимости. Дракон умер – да здравствует дракон! ... подробнее →

В России устроили травлю пастора с украинским гражданством Евгения Пересветова, который 10 лет назад создал в Москве евангелическую церковь - одноименный Христианский центр "Восстановление" (ХЦВ). ... подробнее →

Г олландские студенты разработали и построили биоразлагающийся автомобиль с использованием свеклы и льна. Об этом сообщают местные СМИ. Студенты технического университета в рамках собственного ... подробнее →

В апреле житель города Краматорск Донецкой области написал петицию о создании троллейбусного маршрута, который будет соединять города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Власти ... подробнее →