Ряд северных городов Донбасса может соединить троллейбусный маршрут

12.08.2017 22:32

В апреле житель города Краматорск Донецкой области написал петицию о создании троллейбусного маршрута, который будет соединять города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Власти ... подробнее →

В Голландии построили биоразлагающийся электромобиль из свеклы и льна

12.08.2017 22:11

Г олландские студенты разработали и построили биоразлагающийся автомобиль с использованием свеклы и льна. Об этом сообщают местные СМИ. Студенты технического университета в рамках собственного ... подробнее →

В России устроили травлю пастора с украинским гражданством

12.08.2017 21:50

В России устроили травлю пастора с украинским гражданством Евгения Пересветова, который 10 лет назад создал в Москве евангелическую церковь - одноименный Христианский центр "Восстановление" (ХЦВ). ... подробнее →

Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно

12.08.2017 21:26

Смеяться над сворачиванием проекта "Малороссия" не стоит. Цели у Кремля и подконтрольных ему боевиков прежние - ликвидация украинской независимости.  Дракон умер – да здравствует дракон! ... подробнее →

Командировочные на сотни тысяч долларов: сколько мы платим за чиновников?

12.08.2017 21:10

500 долларов командировочных – это много или мало для руководителя государственного предприятия? А если в году у него сто командировочных дней и они оплачиваются из карманов ... подробнее →

У Полтаві в реабілітаційному центрі незаконно утримували людей

12.08.2017 20:52

Працівники прокуратури виявили в реабілітаційному центрі "Волна" у Полтаві осіб, яких незаконно утримували на території установи. Один з них виявився громадянином США. Як повідомляє прокуратура ... подробнее →

Кто стоит за прослушкой телефонных разговоров украинцев и можно ли от этого защититься

12.08.2017 20:30

Негласным съемом информации с каналов связи хотели бы заниматься везде, где есть свои оперативные подразделения, чтобы не зависеть от Службы безопасности Объектами незаконной прослушки в Украине ... подробнее →

«Я предупредил командиров: когда подойдет наша с женой очередь в клинике, отправляюсь делать ребенка»

12.08.2017 20:12

Киевляне Ирина и Евгений Турчак откровенно рассказали, какой сложный путь они прошли за десять лет, чтобы стать родителями очаровательного малыша. — Когда в 2015 году муж уехал на войну в ... подробнее →

Государственные шахты объединят в одну национальную компанию

12.08.2017 19:50

33 государственные шахты Украины объединят в одну Национальную угольную компанию. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает «Лига. Новости» . По словам ... подробнее →

Российское общество поражено болезнью империалистического реваншизма

12.08.2017 19:25

Сергей Удальцов, один из самых известных российских оппозиционеров, на первой после освобождения пресс-конференции выступает с широкой патриотической программой – поддерживает аннексию Крыма, ... подробнее →

Стало известно, сколько британская королевская семья тратит на поездки

12.08.2017 19:10

Британская королевская семья опубликовала очередной традиционный годовой отчет о своих тратах.  Оказалось, что внушительная сумма из семейного бюджета тратится на официальные визиты монарших ... подробнее →

"Какая разница, чей Крым?" Известный блогер жестко ответила либералу из РФ

12.08.2017 18:54

В Крыму было жить не сложнее, чем в других областях Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала известный блогер Евгения Коротич, отвечая на вопрос либерала из России Олега. Вопрос ... подробнее →

В США КОТЕНОК ПРЕРВАЛ БЕЙСБОЛЬНЫЙ МАТЧ И ПОКУСАЛ СТЮАРДА

12.08.2017 18:30

Забавный инцидент произошел на днях в США во время бейсбольного матча между командами "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс". Так, поединок пришлось приостановить из-за котенка, который выбежал ... подробнее →

Болезни сердца грозят старческим слабоумием

12.08.2017 18:11

Болезни сердца в среднем возрасте связаны с повышенным риском развития старческого слабоумия. Люди среднего возраста с факторами риска болезней сердца и инсульта чаще сталкиваются со старческим ... подробнее →

В СЛАВЯНСКЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ СУДЯТСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ИЗ-ЗА ВЫПЛАТ

12.08.2017 17:50

Молодая семья Швыдких приехали в Славянск из Стаханова Луганской области. Социальное пособие к рождению дочери в 2014 году они успели получить всего на три месяца. Выплаты прекратились с оккупацией ... подробнее →

На мариупольском пляже «подрались» цветные шары

12.08.2017 17:30

В Мариуполе продолжают развивать пляжные виды спорта. Об этом у себя на Facebook сообщил депутат городского совета Владимир Курский. На пляже в поселке Песчаный прошел городской чемпионат по ... подробнее →

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