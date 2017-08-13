Аренда жилья для студентов: как найти хороший вариант и не стать жертвой мошенников13.08.2017 22:14
В середине лета с началом вступительной кампании спрос на аренду жилья возрастает небывалыми темпами. Где лучше всего искать квартиры, чего стоит опасаться и как изменились цены за последнее время, ... подробнее →
Два века гибридной войны. Как создавалась «альтернативная Украина»13.08.2017 21:50
18 июля 2017 года лидер так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко торжественно провозгласил создание нового государственного образования — Малороссии, которая должна ... подробнее →
79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли13.08.2017 21:33
Очередная наркоплантация разоблачена на Луганщине. Кременское отделение полиции проводило обыск по улице Корчагинас. 79-летняя пенсионерка занималась выращиванием конопли. Конопляный огород был ... подробнее →
На мариупольском блокпосту задержали информатора боевиков13.08.2017 21:12
На мариупольском блокпосту задержали мужчину, который в течение 1,5 года передавал представителям незаконных вооруженных формирований данные о ротации украинских военнослужащих и передвижении ... подробнее →
Будни "ЛНР": здесь делают опись пустующих квартир и домов. К чему это все приведет?13.08.2017 20:50
"Молодой "республике" нужны деньги", – сказал нам сегодня контролер горводоканала. И, думаете, она сказала нам это в контексте нашего долга? Ничуть. Из-за нашей переплаты в 600 рублей их ... подробнее →
Зарплата Турчинова: стало відомо, скільки глава РНБО заробив у липні13.08.2017 20:32
В липні секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов отримав 52,3 тисячі гривень зарплати. При цьому заступники глави РНБО заробили від 62,4 тисячі до 155,4 тисячі гривень. ... подробнее →
Украинские министры много кушают и мало думают своей головой13.08.2017 20:10
Министр соцполитики Андрей Рева решил пошутить, заявив, что оказывается - главная проблема украинцев в том, что они много кушают. Вот если бы они ели, как европейцы…А если бы - как наши ... подробнее →
Переселенцы через суд восстанавливают выплаты. История в Славянске13.08.2017 19:53
Молодая семья Швыдких приехали в Славянск из Стаханова (Луганская обл.). Социальное пособие к рождению дочери в 2014 году они успели получить всего на три месяца. Город стал неподконтрольным ... подробнее →
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ИЛИ ТЕАТР АБСУРДА13.08.2017 19:30
Сейчас стало модным бороться с коррупцией. Да что там модно! С этим злом борется вся страна. Нельзя сказать, что результатов нет, если иметь ввиду телевизионные шоу и пламенные речи. Но реальных ... подробнее →
Гей-парад в Одессе прошел по укороченному маршруту13.08.2017 19:11
До 200 участников одесского ЛГБТ-парада прошли половину запланированного маршрута. Дальше протестовали их противники, и полиция решила остановить шествие во избежание столкновений.Участники ... подробнее →
5 топовых продуктов, которые избавят от прыщей13.08.2017 18:50
Всего лишь 5 доступных всем продуктов помогут вам избавиться от такой неприятности, как прыщи. Прыщи – проблема, которая доставляет неприятности многим людям. В некоторых ... подробнее →
Владимир Кличко: "На момент принятия решения часть меня уже умерла"13.08.2017 18:30
Украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 КО), который недавно объявил о решении завершить карьеру рассказал в интервью Bild, что мог заработать за реванш против чемпиона IBO, IBF, WBA ... подробнее →
Украинец пытался провезти в Польшу почти 27 кг наркотиков13.08.2017 18:10
Украинец пытался провезти в Польшу почти 27 кг наркотических препаратов с содержанием трамадола и фентинила. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Пограничники ... подробнее →
Названы продукты, которыми можно отравиться летом13.08.2017 17:50
Лето – пора отпусков, веселых пикников и барбекю. Но испортить все планы и настроение может пищевое отравление. Самыми опасными из ныне известных патогенов является Salmonella, Toxoplasma, ... подробнее →
Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков13.08.2017 17:30
На блокпосте в Мариуполе задержали мужчину, который полтора года был информатором боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области. "В начале вооруженного противостояния у 43-летнего жителя ... подробнее →
Сурков через обмін Сущенка хоче вирішити свої "санкційні проблеми" - Фейгін13.08.2017 17:10
Адвокат ув'язненого у Москві українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає, що помічник президента РФ Владислав Сурков, який займається українським напрямом, пропозицією про обмін Сущенка ... подробнее →
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