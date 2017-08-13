Аренда жилья для студентов: как найти хороший вариант и не стать жертвой мошенников

13.08.2017 22:14

В середине лета с началом вступительной кампании спрос на аренду жилья возрастает небывалыми темпами. Где лучше всего искать квартиры, чего стоит опасаться и как изменились цены за последнее время, ... подробнее →

Два века гибридной войны. Как создавалась «альтернативная Украина»

13.08.2017 21:50

18 июля 2017 года лидер так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко торжественно провозгласил создание нового государственного образования — Малороссии, которая должна ... подробнее →

79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли

13.08.2017 21:33

Очередная наркоплантация разоблачена на Луганщине. Кременское отделение полиции проводило обыск по улице Корчагинас. 79-летняя пенсионерка занималась выращиванием конопли. Конопляный огород был ... подробнее →

На мариупольском блокпосту задержали информатора боевиков

13.08.2017 21:12

На мариупольском блокпосту задержали мужчину, который в течение 1,5 года передавал представителям незаконных вооруженных формирований данные о ротации украинских военнослужащих и передвижении ... подробнее →

Будни "ЛНР": здесь делают опись пустующих квартир и домов. К чему это все приведет?

13.08.2017 20:50

"Молодой "республике" нужны деньги", – сказал нам сегодня контролер горводоканала. И, думаете, она сказала нам это в контексте нашего долга? Ничуть. Из-за нашей переплаты в 600 рублей их ... подробнее →

Зарплата Турчинова: стало відомо, скільки глава РНБО заробив у липні

13.08.2017 20:32

В липні секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов отримав 52,3 тисячі гривень зарплати. При цьому заступники глави РНБО заробили від 62,4 тисячі до 155,4 тисячі гривень. ... подробнее →

Украинские министры много кушают и мало думают своей головой

13.08.2017 20:10

Министр соцполитики Андрей Рева решил пошутить, заявив, что оказывается - главная проблема украинцев в том, что они много кушают. Вот если бы они ели, как европейцы…А если бы - как наши ... подробнее →

Переселенцы через суд восстанавливают выплаты. История в Славянске

13.08.2017 19:53

Молодая семья Швыдких приехали в Славянск из Стаханова (Луганская обл.). Социальное пособие к рождению дочери в 2014 году они успели получить всего на три месяца. Город стал неподконтрольным ... подробнее →

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ИЛИ ТЕАТР АБСУРДА

13.08.2017 19:30

Сейчас стало модным бороться с коррупцией. Да что там модно! С этим злом борется вся страна. Нельзя сказать, что результатов нет, если иметь ввиду телевизионные шоу и пламенные речи. Но реальных ... подробнее →

Гей-парад в Одессе прошел по укороченному маршруту

13.08.2017 19:11

До 200 участников одесского ЛГБТ-парада прошли половину запланированного маршрута. Дальше протестовали их противники, и полиция решила остановить шествие во избежание столкновений.Участники ... подробнее →

5 топовых продуктов, которые избавят от прыщей

13.08.2017 18:50

Всего лишь 5 доступных всем продуктов помогут вам избавиться от такой неприятности, как прыщи.   Прыщи – проблема, которая доставляет неприятности многим людям. В некоторых ... подробнее →

Владимир Кличко: "На момент принятия решения часть меня уже умерла"

13.08.2017 18:30

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 КО), который недавно объявил о решении завершить карьеру рассказал в интервью Bild, что мог заработать за реванш против чемпиона IBO, IBF, WBA ... подробнее →

Украинец пытался провезти в Польшу почти 27 кг наркотиков

13.08.2017 18:10

Украинец пытался провезти в Польшу почти 27 кг наркотических препаратов с содержанием трамадола и фентинила. Об этом сообщает  пресс-центр  Госпогранслужбы Украины. Пограничники ... подробнее →

Названы продукты, которыми можно отравиться летом

13.08.2017 17:50

Лето – пора отпусков, веселых пикников и барбекю. Но испортить все планы и настроение может пищевое отравление. Самыми опасными из ныне известных патогенов является Salmonella, Toxoplasma, ... подробнее →

Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков

13.08.2017 17:30

На блокпосте в Мариуполе задержали мужчину, который полтора года был информатором боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области. "В начале вооруженного противостояния у 43-летнего жителя ... подробнее →

Сурков через обмін Сущенка хоче вирішити свої "санкційні проблеми" - Фейгін

13.08.2017 17:10

Адвокат ув'язненого у Москві українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає, що помічник президента РФ Владислав Сурков, який займається українським напрямом, пропозицією про обмін Сущенка ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 45 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх