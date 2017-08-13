На мариупольском блокпосту задержали мужчину, который в течение 1,5 года передавал представителям незаконных вооруженных формирований данные о ротации украинских военнослужащих и передвижении ... подробнее →

Очередная наркоплантация разоблачена на Луганщине. Кременское отделение полиции проводило обыск по улице Корчагинас. 79-летняя пенсионерка занималась выращиванием конопли. Конопляный огород был ... подробнее →

18 июля 2017 года лидер так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко торжественно провозгласил создание нового государственного образования — Малороссии, которая должна ... подробнее →

В середине лета с началом вступительной кампании спрос на аренду жилья возрастает небывалыми темпами. Где лучше всего искать квартиры, чего стоит опасаться и как изменились цены за последнее время, ... подробнее →

Украинские министры много кушают и мало думают своей головой 13.08.2017 20:10 Министр соцполитики Андрей Рева решил пошутить, заявив, что оказывается - главная проблема украинцев в том, что они много кушают. Вот если бы они ели, как европейцы…А если бы - как наши ... подробнее →