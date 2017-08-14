Саперы в адских условиях чистят Донбасс: количество находок ужасает

14.08.2017 22:19

Украинские саперы чистят  Донбасс  в адских условиях Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. В частности, отмечается, что несмотря на непрерывные бои, саперы продолжают ... подробнее →

Чому чоловікам не можна пити чай у пакетиках

14.08.2017 21:52

Чоловіки, прислухайтесь! Детальніше читайте у " Країні Здоров'я ".  Німецькі дослідники встановили, що пакетований чорний чай містить небезпечні для людей речовини. Було проведено аналіз ... подробнее →

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИПХ ПАСПОРТОВ

14.08.2017 21:35

В Киеве начал работать новый паспортный сервис, который должен ускорить выдачу населению биометрических паспортов. Сейчас служба работает в тестовом режиме, но гражданам обещают, что скоро там смогут ... подробнее →

Успенский пост: календарь питания на каждый день

14.08.2017 21:15

Успенский пост в 2017 году длится всего две недели: с 14 по 27 августа. Он считается таким же строгим, как и Великий пост. 24 канал  собрал календарь питания на каждый день, что можно есть ... подробнее →

Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик

14.08.2017 20:58

Известный украинский блогер  Айдер Муждабаев  в недавнем своем блоге напомним о том, что президент  Петр Порошенко  планирует внести в парламент проект изменений в Конституцию, ... подробнее →

Дайте шанс выжить: Гройсману готовят бунт те, кому уже нечего терять

14.08.2017 20:40

В среду, 16 августа, родственники тяжелобольных придут под окна  Кабинета министров Об этом в Facebook сообщает один из организаторов акции Юрий Андреев. По его словам, украинцы будут ... подробнее →

Минфин хочет сократить студентов-стипендиатов. ВИДЕО

14.08.2017 20:20

Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году - до 15%. Об этом в комментарии VoxConnector заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко, сообщает  ЭП . По его словам, на ... подробнее →

Арнольд Шварценеггер сыграет человека в "Терминаторе 6"

14.08.2017 19:58

В случае успеха проекта владельцы франшизы рассчитывают снять новую трилогию  Арнольд Шварценеггер  снимется в шестом фильме с рабочим названием "Терминатор", которым  Джеймс ... подробнее →

ТОП 5 продуктів, які корисні для вашої печінки

14.08.2017 19:40

Що потрібно додавати у раціон? Детальніше читайте у " Країні Здоров'я ". 1. Часник. Цей овоч допомагає печінки активувати ферменти, що сприяють вимиванню токсинів. Крім того, він багатий такими ... подробнее →

«Южмаш» ответил на ракетный скандал с КНДР

14.08.2017 19:25

Госпредприятие «Южмаш» отрицает причастность к развитию ракетных технологий  КНДР Об этом сообщили в пресс-службе завода. Факты, изложенные в публикации, не соответствуют ... подробнее →

КАБМИН ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ

14.08.2017 19:05

По мнению Геннадия Зубко, «Вода Донбасса» должна оставить в прошлом очищение воды хлоркой. Использование мембранного метода очистки воды на Донбассе – вот на что обращает внимание ... подробнее →

600 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НЕ ПОЛУЧАЮТ СОЦВЫПЛАТЫ

14.08.2017 18:49

Люди живут без пенсий и пособий Управление ООН по правам беженцев обнародовало печальную статистику. Изучив жизнь переселенцев из Донбасса, они пришли к выводу, за четвертый год конфликта в ... подробнее →

Власти Киева придумали еще одну услугу: за что придется доплачивать

14.08.2017 18:32

В  Киеве  планируют в 80 многоэтажных домах установить охранную сигнализацию Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. По задумке властей это должно предотвратить кражи лифтового оборудования и тепловых счетчиков. При этом на жильцов таких ... подробнее →

Что ждет нас в сентябре: экономический реальный прогноз

14.08.2017 18:20

Украинцев ожидают традиционные "ценовые качели". Снижение цен коснется картофеля, яблок, на которые как раз сезон. А вот хлеб продолжит дорожать, особенно это касается социальных сортов (украинский ... подробнее →

Глава МИД Сербии предложил разделить Косово

14.08.2017 18:02

Глава МИД Сербии отошел от официальной позиции Белграда о том, что Косово - это сербская территория. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич представил план разделения Косово, который, по его ... подробнее →

Роберт Паттинсон облысел для роли

14.08.2017 17:48

На съемках его волосы все время перекрашивали  31-летний  Роберт Паттинсон  признался, что за последнее время его роскошной шевелюре был нанесен серьезный ущерб. А причиной ... подробнее →

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