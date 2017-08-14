Успенский пост в 2017 году длится всего две недели: с 14 по 27 августа. Он считается таким же строгим, как и Великий пост. 24 канал собрал календарь питания на каждый день, что можно есть ... подробнее →

В Киеве начал работать новый паспортный сервис, который должен ускорить выдачу населению биометрических паспортов. Сейчас служба работает в тестовом режиме, но гражданам обещают, что скоро там смогут ... подробнее →

Украинские саперы чистят Донбасс в адских условиях Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. В частности, отмечается, что несмотря на непрерывные бои, саперы продолжают ... подробнее →

В случае успеха проекта владельцы франшизы рассчитывают снять новую трилогию Арнольд Шварценеггер снимется в шестом фильме с рабочим названием "Терминатор", которым Джеймс ... подробнее →

Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году - до 15%. Об этом в комментарии VoxConnector заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко, сообщает ЭП . По его словам, на ... подробнее →

В среду, 16 августа, родственники тяжелобольных придут под окна Кабинета министров Об этом в Facebook сообщает один из организаторов акции Юрий Андреев. По его словам, украинцы будут ... подробнее →

Известный украинский блогер Айдер Муждабаев в недавнем своем блоге напомним о том, что президент Петр Порошенко планирует внести в парламент проект изменений в Конституцию, ... подробнее →

Люди живут без пенсий и пособий Управление ООН по правам беженцев обнародовало печальную статистику. Изучив жизнь переселенцев из Донбасса, они пришли к выводу, за четвертый год конфликта в ... подробнее →

По мнению Геннадия Зубко, «Вода Донбасса» должна оставить в прошлом очищение воды хлоркой. Использование мембранного метода очистки воды на Донбассе – вот на что обращает внимание ... подробнее →

Госпредприятие «Южмаш» отрицает причастность к развитию ракетных технологий КНДР Об этом сообщили в пресс-службе завода. Факты, изложенные в публикации, не соответствуют ... подробнее →

Що потрібно додавати у раціон? Детальніше читайте у " Країні Здоров'я ". 1. Часник. Цей овоч допомагає печінки активувати ферменти, що сприяють вимиванню токсинів. Крім того, він багатий такими ... подробнее →

Власти Киева придумали еще одну услугу: за что придется доплачивать 14.08.2017 18:32 В Киеве планируют в 80 многоэтажных домах установить охранную сигнализацию Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. По задумке властей это должно предотвратить кражи лифтового оборудования и тепловых счетчиков. При этом на жильцов таких ... подробнее →

Глава МИД Сербии предложил разделить Косово 14.08.2017 18:02 Глава МИД Сербии отошел от официальной позиции Белграда о том, что Косово - это сербская территория. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич представил план разделения Косово, который, по его ... подробнее →

Роберт Паттинсон облысел для роли 14.08.2017 17:48 На съемках его волосы все время перекрашивали 31-летний Роберт Паттинсон признался, что за последнее время его роскошной шевелюре был нанесен серьезный ущерб. А причиной ... подробнее →