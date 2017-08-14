Саперы в адских условиях чистят Донбасс: количество находок ужасает14.08.2017 22:19
Украинские саперы чистят Донбасс в адских условиях Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. В частности, отмечается, что несмотря на непрерывные бои, саперы продолжают ... подробнее →
Чому чоловікам не можна пити чай у пакетиках14.08.2017 21:52
Чоловіки, прислухайтесь! Детальніше читайте у " Країні Здоров'я ". Німецькі дослідники встановили, що пакетований чорний чай містить небезпечні для людей речовини. Було проведено аналіз ... подробнее →
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИПХ ПАСПОРТОВ14.08.2017 21:35
В Киеве начал работать новый паспортный сервис, который должен ускорить выдачу населению биометрических паспортов. Сейчас служба работает в тестовом режиме, но гражданам обещают, что скоро там смогут ... подробнее →
Успенский пост: календарь питания на каждый день14.08.2017 21:15
Успенский пост в 2017 году длится всего две недели: с 14 по 27 августа. Он считается таким же строгим, как и Великий пост. 24 канал собрал календарь питания на каждый день, что можно есть ... подробнее →
Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик14.08.2017 20:58
Известный украинский блогер Айдер Муждабаев в недавнем своем блоге напомним о том, что президент Петр Порошенко планирует внести в парламент проект изменений в Конституцию, ... подробнее →
Дайте шанс выжить: Гройсману готовят бунт те, кому уже нечего терять14.08.2017 20:40
В среду, 16 августа, родственники тяжелобольных придут под окна Кабинета министров Об этом в Facebook сообщает один из организаторов акции Юрий Андреев. По его словам, украинцы будут ... подробнее →
Минфин хочет сократить студентов-стипендиатов. ВИДЕО14.08.2017 20:20
Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году - до 15%. Об этом в комментарии VoxConnector заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко, сообщает ЭП . По его словам, на ... подробнее →
Арнольд Шварценеггер сыграет человека в "Терминаторе 6"14.08.2017 19:58
В случае успеха проекта владельцы франшизы рассчитывают снять новую трилогию Арнольд Шварценеггер снимется в шестом фильме с рабочим названием "Терминатор", которым Джеймс ... подробнее →
ТОП 5 продуктів, які корисні для вашої печінки14.08.2017 19:40
Що потрібно додавати у раціон? Детальніше читайте у " Країні Здоров'я ". 1. Часник. Цей овоч допомагає печінки активувати ферменти, що сприяють вимиванню токсинів. Крім того, він багатий такими ... подробнее →
«Южмаш» ответил на ракетный скандал с КНДР14.08.2017 19:25
Госпредприятие «Южмаш» отрицает причастность к развитию ракетных технологий КНДР Об этом сообщили в пресс-службе завода. Факты, изложенные в публикации, не соответствуют ... подробнее →
КАБМИН ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ14.08.2017 19:05
По мнению Геннадия Зубко, «Вода Донбасса» должна оставить в прошлом очищение воды хлоркой. Использование мембранного метода очистки воды на Донбассе – вот на что обращает внимание ... подробнее →
600 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НЕ ПОЛУЧАЮТ СОЦВЫПЛАТЫ14.08.2017 18:49
Люди живут без пенсий и пособий Управление ООН по правам беженцев обнародовало печальную статистику. Изучив жизнь переселенцев из Донбасса, они пришли к выводу, за четвертый год конфликта в ... подробнее →
Власти Киева придумали еще одну услугу: за что придется доплачивать14.08.2017 18:32
В Киеве планируют в 80 многоэтажных домах установить охранную сигнализацию Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. По задумке властей это должно предотвратить кражи лифтового оборудования и тепловых счетчиков. При этом на жильцов таких ... подробнее →
Что ждет нас в сентябре: экономический реальный прогноз14.08.2017 18:20
Украинцев ожидают традиционные "ценовые качели". Снижение цен коснется картофеля, яблок, на которые как раз сезон. А вот хлеб продолжит дорожать, особенно это касается социальных сортов (украинский ... подробнее →
Глава МИД Сербии предложил разделить Косово14.08.2017 18:02
Глава МИД Сербии отошел от официальной позиции Белграда о том, что Косово - это сербская территория. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич представил план разделения Косово, который, по его ... подробнее →
Роберт Паттинсон облысел для роли14.08.2017 17:48
На съемках его волосы все время перекрашивали 31-летний Роберт Паттинсон признался, что за последнее время его роскошной шевелюре был нанесен серьезный ущерб. А причиной ... подробнее →
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