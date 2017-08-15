Провокации оккупантов происходят по всей линии фронта: у сил АТО есть раненые

15.08.2017 22:36

В районе проведения АТО текущие сутки проходят напряженно. По сравнению с аналогичным периодом на минувшей неделе, боевики свели до минимума количество обстрелов днем. Но на этой неделе террористы ... подробнее →

Тернопільська пенсіонерка розповіла міністру Реві скільки вона їсть

15.08.2017 22:15

Тернополянці Світлані Іванівні 68 років. Має майже 40 років безперервного трудового стажу. 10 років на пенсії. Отримує – 1347 гривень Почувши по телевізору, як міністр соціальної політики ... подробнее →

Назван лучший президент Украины

15.08.2017 21:50

Около недели все посетители сайта Трибун могли проголосовать за кандидатуру лучшего Президента Украины. По мнению читателей лучший Президент Украины – Петр Порошенко. Он набрал 28% голосов. ... подробнее →

Был Мурик, стал жмурик: в Донбассе уничтожен российский террорист из Севастополя Максим Мурашко

15.08.2017 21:36

Террорист приехал в Донбасс воевать на стороне российских боевиков из аннексированного Крыма. Его уничтожили 13 августа. Максим Мурашко по кличке Мурик пособничал оккупантам из "ДНР", сообщает " ... подробнее →

В Украине закроют 162 школы в 2017 году

15.08.2017 21:11

В среднем в городских школах будут учиться по 25 человек. В 2017/18 учебном году Министерство образования и науки Украины сократит количество школ до 16 566. По данным агентства " Украинские новости ... подробнее →

Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!

15.08.2017 20:46

В последние несколько дней просто вал сообщений и мнений о строительстве операционного центра США для ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове. Причем ажиотаж одновременно наблюдается как среди ... подробнее →

Деньги из банка Януковича оказались в банке Порошенко, суд разрешил обыски

15.08.2017 20:19

Правоохранители расследуют схему, по которой сотни миллионов "перекочевали" со счетов ВБР на счета МИБ. Столичный Печерский суд разрешил выемку документов в Международном инвестиционном банке (МИБ), ... подробнее →

Зарплата Ревы за июль составила 103 тыс. грн, из них 48 тыс. грн – помощь на оздоровление

15.08.2017 19:54

Заработная плата министра социальной политики Андрея Ревы за июль составила 102,8 тыс. грн. Об этом сообщают " Українські новини ", ссылаясь на ответ Министерства на официальный запрос агентства. ... подробнее →

Украина "вонзила" меч в сердце России: в столице страны установили символический мемориал воинам украинско-российской войны на Донбассе

15.08.2017 19:32

В городе Киеве прошло открытие памятника, который посвящен бойцам украинской армии и волонтерам войны на Донбассе. Сам монумент создан в виде сабли, которая воткнута в территории страны-агрессора - ... подробнее →

Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины?

15.08.2017 19:06

После введения Соединенными Штатами новых санкций Москва в Украине идет ва-банк. Об этом сообщает from-ua.com с ссылкой на заявление народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Арьева в ... подробнее →

Новые удары по путинской "бензоколонке": цены на нефть продолжают снижение, пробит 3-недельный минимум - Москва в шоке

15.08.2017 18:42

Сегодня сентябрьские фьючерсы на эталонную марку IPE Brent Crude к 16:30 подешевели до 50,29 доллара за баррель. В России грядет финансовый коллапс - экономика государства, держащаяся главным образом ... подробнее →

Из-за затопления шахт в ОРДЛО экологическая катастрофа угрожает всему Донбассу

15.08.2017 18:16

Возможная экологическая катастрофа, вызванная затоплением шахт на оккупированном Донбассе, может затронуть почти половину городов региона, а также подконтрольную Украине территорию. Масштабы бедствия ... подробнее →

Ведущий КВН Александр Масляков вместе с сыном отправились в "Чистилище" "Миротворца" - стало известно, за что "поплатились" юмористы

15.08.2017 17:49

База "Миротворца" пополнилась новыми именами. На этот раз составить компанию своим российским коллегам "пришлось" Александру Маслякову и его сыну Александру Маслякову-мадшему. Об этом сообщает " ... подробнее →

В Украине не выдано ни одного разрешения на поставки в КНДР двигателей к ракетам

15.08.2017 17:30

За времена независимости Государственная служба экспортного контроля Украины не предоставляла никаких разрешительных документов на поставки в Северную Корею комплектующих к ракетам, о которых шла ... подробнее →

В ОБСЕ подсчитали, сколько танков и гаубиц разместили террористы за линией разграничения на Донбассе

15.08.2017 17:12

На Донбассе боевики расположили танки и гаубицы за линией разграничения. Миссия ОБСЕ провела подсчет, сколько единиц военной техники террористов было размещено. Техника сепаратистов, а именно восемь ... подробнее →

Боевики сожгли дома мирных жителей на Донбассе

15.08.2017 16:51

Люди остались без крова в результате обстрела противника. Село Верхнеторецкое попало под ожесточенный обстрел боевиков. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на полицию Донецкой области. По ... подробнее →

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