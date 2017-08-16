Целую неделю заняли поиски пропавшего в городе Покровске на Донетчине 17-летнего подростка, мать которого обратилась в полицию восьмого августа — спустя три дня после исчезновения сына. Тем ... подробнее →

Экс-вратарь «Шахтера», «Харькова» и «Металлиста», который сейчас помогает «Мариуполю» держаться в зоне еврокубков – один из немногих футболистов, ... подробнее →

Один из самых одиозных российских политиков Владимир Жириновский заявил, что Россия доведет до раздела Украину и вся Левобережная и юго-восточная часть страны станет частью России. Об этом он заявил ... подробнее →

В Мариуполе на линию вышли 5 трамваев. Они закуплены на средства областного бюджета и будут курсировать по шестому маршруту, который соединяет Центральный район с Левобережным, сообщает 0629 . ... подробнее →

Израиль готов платить украинцам по 40 000 гривен. ВИДЕО 16.08.2017 21:04 Спрос на трудовых мигрантов из Украины растет. По информации Министерства иностранных дел, только в начале года на заработки за границу выехало 5 миллионов украинцев. Реальные же цифры в разы ... подробнее →