В Мариуполе вышли на линию старые новые трамваи с Wi-fi, GPS и камерой видеонаблюдения

16.08.2017 22:51

В Мариуполе на линию вышли 5 трамваев. Они закуплены на средства областного бюджета и будут курсировать по шестому маршруту, который соединяет Центральный район с Левобережным, сообщает 0629 . ... подробнее →

"Мы доведем дело до раздела Украины! Вся Левобережная Украина – в Россию", - Жириновский в прямом эфире "Эхо Москвы" пообещал россиянам развал Украины на части. ВИДЕО

16.08.2017 22:36

Один из самых одиозных российских политиков Владимир Жириновский заявил, что Россия доведет до раздела Украину и вся Левобережная и юго-восточная часть страны станет частью России. Об этом он заявил ... подробнее →

Рустам Худжамов: «Желать смерти – не по-христиански. Скажу просто – Путин, отъе***сь»

16.08.2017 22:14

Экс-вратарь «Шахтера», «Харькова» и «Металлиста», который сейчас помогает «Мариуполю» держаться в зоне еврокубков – один из немногих футболистов, ... подробнее →

Убежавшего из дома в Донецкой области подростка обнаружили ...в России

16.08.2017 21:57

Целую неделю заняли поиски пропавшего в городе Покровске на Донетчине 17-летнего подростка, мать которого обратилась в полицию восьмого августа — спустя три дня после исчезновения сына. Тем ... подробнее →

В Кремле решили заступиться за "братьев меньших": Лавров считает, что развитые страны не должны "давить" на бряцающих оружием КНДР и Иран

16.08.2017 21:32

Кроме того, глава МИД РФ заступается и за венесуэльского диктатора Мадуро, по вине которого уже погибли более сотни людей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против усиления ... подробнее →

Израиль готов платить украинцам по 40 000 гривен. ВИДЕО

16.08.2017 21:04

Спрос на трудовых мигрантов из Украины растет. По информации Министерства иностранных дел, только в начале года на заработки за границу выехало 5 миллионов украинцев. Реальные же цифры в разы ... подробнее →

Во Львове ограбили старшего советника министерства одной из стран ЕС

16.08.2017 20:41

Кражу совершили трое жительниц Закарпатской области. В центре Львова ограбили высокопоставленного чиновника одной из стран Европы, которая приехала посетить древний город в качестве туриста. "В ... подробнее →

Полиция области на взводе: Ищут преступников, обстрелявших автомобиль «Укрпочты»

16.08.2017 20:14

В 9:00 утра в Краматорске неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по автомобилю почтового предприятия, сообщает Знамя индустрии со ссылкой на главное управление Национальной полиции в ... подробнее →

Страсти "ДНР": Охота "Керча" на Пушилина и война в окружении Захарченко

16.08.2017 19:48

В так называемом "руководстве ДНР" разброд и шатания. Об этом на странице в "Facebook" пишет боевик Вадим Погодин по кличке "Керчь", передает " Трибун ". По его словам после провала "Малороссии" ... подробнее →

Раскрыт очередной обман российских военных на Донбассе: в Сети показали фото, как именно оккупанты маскируют "Грады"

16.08.2017 19:22

Российские оккупационные войска, массово перебрасывая бронетехнику и "Грады" на Донбасс, прячут системы реактивного артиллерийского огня специальными брезентовыми каркасами, пытаясь выдать их за ... подробнее →

Бойцы АТО подло бросили умирающего командира

16.08.2017 18:56

Стали известны жуткие подробности гибели полковника спецназа Нацгвардии Украины Александра Бойко . Об этом на своей странице в facebook пишет волонтер «Громадської варти» Катерина ... подробнее →

"Они хотят вызвать у народа ненависть к "ДНР"?! Они справляются на 200%", - жители Донбасса рассказали об издевательствах боевиков, сравнив их с Украиной

16.08.2017 18:36

Жители оккупированного Донбасса возмущены пешими очередями на блокпостах и КПП между Украиной и "ДНР" - люди пишут, что прохождение украинских КПП занимает около 20 минут, а на пропускных пунктах ... подробнее →

9 продуктов, от которых мы зря отказываемся  

16.08.2017 18:10

Иногда в погоне за хорошей фигурой и богатырским здоровьем мы отказываем себе в простых радостях. А врачи тем временем спешат нас вразумить: не все продукты, которые мы по какой-то причине всегда ... подробнее →

Мифы о здоровье

16.08.2017 17:40

В повседневной жизни мы руководствуемся огромным количеством правил, касающихся здоровья. Однако даже не подозреваем, что многие из них - чистой воды вымысел.   1. Нужно выпивать восемь ... подробнее →

На Донбассе боевики тайно перебрасывают военную технику

16.08.2017 17:19

Технику противника зафиксировали на нескольких участках АТО. На оккупированных территориях Донбасса боевики перебрасывают силы. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", ... подробнее →

Умерла известная актриса Вера Глаголева

16.08.2017 17:05

В США на 62-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Глаголева, сообщает inforesist.org . О ее смерти сообщила актриса Лариса Гузеева. Эту информацию подтвердил и источник ... подробнее →

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