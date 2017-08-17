Донецкая область в последнее время упоминается в СМИ (в том числе - мировых) намного чаще, чем раньше. В пламени борьбы и горниле перемен наш край фактически рождается заново. Об этом председатель ... подробнее →

Є декілька серйозних причин. Детальніше у " Країні Здоров'я " Погана вода. Недостатньо просто пити велику кількість води, необхідно упевнитися в тому, що в ній не дуже багато мінералів. ... подробнее →

Этой фразой начала свой рассказ о необычных приключениях шестидесятилетняя пенсионерка одного из сёл прифронтовой зоны. Нечто подобное довелось пережить и старушке из многострадального Никишино. ... подробнее →

Доля украинских государственных банков в чистых активах банковской системы Украины за первое полугодие 2017 года возросла на 4,2 процентных пункта (п.п.) - до 55,6%. Об этом сообщил Национальный банк ... подробнее →

По рейтингу журнала The Economist, Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф ... подробнее →

В начале сентября в Украине начнется настоящая осень – ожидаются сильные ливни, а также значительное понижение температуры. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, об этом ... подробнее →

Премьер уверен, что передача государственных акций в частные руки очень важна для экономики страны Цены , устанавливаемые при приватизации энергокомпаний в Украине, может определить только ... подробнее →

После принятия пенсионной реформы власть обещает “осовременить” текущие выплаты, однако коснется это “покращення” не всех Всего в Украине около 12 млн ... подробнее →

Грузинская фолк-группа перепела хиты "Скрябина" (ВИДЕО) 17.08.2017 11:55 Грузинская группа Geo Folk Tour сделала кавер на три песни Кузьмы "Скрябина", сообщает ТСН . Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 49 лет. В память о нем и о его творчестве грузинские музыканты ... подробнее →