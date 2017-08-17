Госбанки монополизировали банковский сектор в Украине17.08.2017 13:42
Доля украинских государственных банков в чистых активах банковской системы Украины за первое полугодие 2017 года возросла на 4,2 процентных пункта (п.п.) - до 55,6%. Об этом сообщил Национальный банк ... подробнее →
«Я знала, что меня похоронят заживо»17.08.2017 13:28
Этой фразой начала свой рассказ о необычных приключениях шестидесятилетняя пенсионерка одного из сёл прифронтовой зоны. Нечто подобное довелось пережить и старушке из многострадального Никишино. ... подробнее →
Чому виникають камені в нирках?17.08.2017 13:18
Є декілька серйозних причин. Детальніше у " Країні Здоров'я " Погана вода. Недостатньо просто пити велику кількість води, необхідно упевнитися в тому, що в ній не дуже багато мінералів. ... подробнее →
Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение17.08.2017 13:10
Донецкая область в последнее время упоминается в СМИ (в том числе - мировых) намного чаще, чем раньше. В пламени борьбы и горниле перемен наш край фактически рождается заново. Об этом председатель ... подробнее →
Стало известно, кого не коснется “покращення” пенсий в октябре17.08.2017 12:58
После принятия пенсионной реформы власть обещает “осовременить” текущие выплаты, однако коснется это “покращення” не всех Всего в Украине около 12 млн ... подробнее →
Приватизация позволит Украине избежать миллиардных убытков – Гройсман17.08.2017 12:45
Премьер уверен, что передача государственных акций в частные руки очень важна для экономики страны Цены , устанавливаемые при приватизации энергокомпаний в Украине, может определить только ... подробнее →
Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни17.08.2017 12:30
В начале сентября в Украине начнется настоящая осень – ожидаются сильные ливни, а также значительное понижение температуры. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, об этом ... подробнее →
Посол Британии прокомментировала признание Киева одним из худших городов17.08.2017 12:08
По рейтингу журнала The Economist, Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф ... подробнее →
Грузинская фолк-группа перепела хиты "Скрябина" (ВИДЕО)17.08.2017 11:55
Грузинская группа Geo Folk Tour сделала кавер на три песни Кузьмы "Скрябина", сообщает ТСН . Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 49 лет. В память о нем и о его творчестве грузинские музыканты ... подробнее →
Беспощадная погода снова потреплет украинцев17.08.2017 11:45
16 августа украинцев ожидает жаркая летняя погода. Но, как сообщает Укргидрометцентр, практически по всей территории страны пройдут сильные дожди с грозами. Так, в среду днем, в Киеве ... подробнее →
Украинские нейрохирурги прооперировали ребенка с эпилепсией и подарили ему шанс на выздоровление. ВИДЕО17.08.2017 11:35
Украинские нейрохирурги провели сложнейшую операцию в лечении эпилепсии. Две первые и пока что единственные операции на головном мозге осуществлены в столичном Институте нейрохирургии имени ... подробнее →
Полмиллиона – не предел: стало известно, сколько украинцев отдыхали в Турции17.08.2017 11:30
Около 530 тысяч украинцев с начала текущего года побывали в Турции. Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС Украина, такие цифры сообщили в посольстве Турции в Украине. При ... подробнее →
В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»17.08.2017 11:22
Ситуация в зоне АТО остаётся напряжённой. Количество обстрелов скачет от 15 до 30 в сутки. И имеет тенденции к росту. Оккупанты, которые в первой половине августа нарушали «режим тишины» ... подробнее →
КАК ПРОЙДЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КРАМАТОРСКЕ17.08.2017 11:15
В эту субботу, 19 августа, на центральной площади Краматорска пройдет масштабный праздник, посвященный Всемирному дню гуманитарной помощи. Для краматорчан представители различных ... подробнее →
Военная помощь Украине: как ВСУ распорядились подарком США17.08.2017 11:08
Из 230 внедорожников "Хаммер", которые США подарили Вооруженным силам Украины, сегодня в строю осталось меньше половины. Вопрос ремонта американских авто сегодня стоит очень остро. Об этом заявил ... подробнее →
Начинайте разговор на расстоянии17.08.2017 10:58
Как уберечь себя от обмана при покупке новой машины Как бы ни говорили, что цены на автомобили в Украине фиксированные, на самом деле это – не совсем так. У каждого дилера остается ... подробнее →
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- Приватизация позволит Украине избежать миллиардных убытков – Гройсман12:45
- Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни12:30
- Посол Британии прокомментировала признание Киева одним из худших городов12:08
- Грузинская фолк-группа перепела хиты "Скрябина" (ВИДЕО)11:55
- Беспощадная погода снова потреплет украинцев11:45
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