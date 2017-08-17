Госбанки монополизировали банковский сектор в Украине

17.08.2017 13:42

Доля украинских государственных банков в чистых активах банковской системы Украины за первое полугодие 2017 года возросла на 4,2 процентных пункта (п.п.) - до 55,6%. Об этом сообщил Национальный банк ... подробнее →

«Я знала, что меня похоронят заживо»

Примерно так выглядят сейчас многие сельские улицы прифронтовой зоны. 17.08.2017 13:28

Этой фразой начала свой рассказ о необычных приключениях шестидесятилетняя пенсионерка одного из сёл прифронтовой зоны. Нечто подобное довелось пережить и старушке из многострадального Никишино. ... подробнее →

Чому виникають камені в нирках?

17.08.2017 13:18

Є декілька серйозних причин. Детальніше у " Країні Здоров'я " Погана вода.  Недостатньо просто пити велику кількість води, необхідно упевнитися в тому, що в ній не дуже багато мінералів. ... подробнее →

Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение

Среди водных планов руководства Донетчины - замена всех старых изношенных водопроводов и канализации, ремонт и модернизация насосных станций и очистных сооружений, оборудования фильтровальных станций и т.п. 17.08.2017 13:10

Донецкая область в последнее время упоминается в СМИ (в том числе - мировых) намного чаще, чем раньше. В пламени борьбы и горниле перемен наш край фактически рождается заново. Об этом председатель ... подробнее →

Стало известно, кого не коснется “покращення” пенсий в октябре

17.08.2017 12:58

После принятия  пенсионной реформы  власть обещает “осовременить” текущие выплаты, однако коснется это “покращення” не всех Всего в Украине около 12 млн ... подробнее →

Приватизация позволит Украине избежать миллиардных убытков – Гройсман

17.08.2017 12:45

Премьер уверен, что передача государственных акций в частные руки очень важна для экономики страны Цены , устанавливаемые при приватизации энергокомпаний в Украине, может определить только ... подробнее →

Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни

17.08.2017 12:30

В начале сентября в Украине начнется настоящая осень – ожидаются сильные ливни, а также значительное понижение температуры. Как  информирует replyua.net  со ссылкой на ТСН, об этом ... подробнее →

Посол Британии прокомментировала признание Киева одним из худших городов

17.08.2017 12:08

По рейтингу журнала The Economist, Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов Посол  Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф ... подробнее →

Грузинская фолк-группа перепела хиты "Скрябина" (ВИДЕО)

17.08.2017 11:55

Грузинская группа Geo Folk Tour сделала кавер на три песни Кузьмы "Скрябина", сообщает ТСН . Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 49 лет. В память о нем и о его творчестве грузинские музыканты ... подробнее →

Беспощадная погода снова потреплет украинцев

17.08.2017 11:45

16 августа украинцев ожидает жаркая летняя погода. Но, как сообщает Укргидрометцентр, практически по всей территории страны пройдут сильные дожди с грозами. Так, в среду днем, в Киеве ... подробнее →

Украинские нейрохирурги прооперировали ребенка с эпилепсией и подарили ему шанс на выздоровление. ВИДЕО

17.08.2017 11:35

Украинские нейрохирурги провели сложнейшую операцию в лечении эпилепсии. Две первые и пока что единственные операции на головном мозге осуществлены в столичном Институте нейрохирургии имени ... подробнее →

Полмиллиона – не предел: стало известно, сколько украинцев отдыхали в Турции

17.08.2017 11:30

Около 530 тысяч украинцев с начала текущего года побывали в Турции. Как  передает replyua.net  со ссылкой на ВВС Украина, такие цифры сообщили в посольстве Турции в Украине.  При ... подробнее →

В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»

17.08.2017 11:22

Ситуация в зоне АТО остаётся напряжённой. Количество обстрелов скачет от 15 до 30 в сутки. И имеет тенденции к росту. Оккупанты, которые в первой половине августа нарушали «режим тишины» ... подробнее →

КАК ПРОЙДЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КРАМАТОРСКЕ

17.08.2017 11:15

В эту субботу, 19 августа, на центральной площади Краматорска пройдет масштабный праздник, посвященный Всемирному дню гуманитарной помощи. Для краматорчан представители различных ... подробнее →

Военная помощь Украине: как ВСУ распорядились подарком США

17.08.2017 11:08

Из 230 внедорожников "Хаммер", которые США подарили Вооруженным силам Украины, сегодня в строю осталось меньше половины. Вопрос ремонта американских авто сегодня стоит очень остро. Об этом заявил ... подробнее →

Начинайте разговор на расстоянии

17.08.2017 10:58

Как уберечь себя от обмана при покупке новой машины Как бы ни говорили, что цены на автомобили в Украине фиксированные, на самом деле это – не совсем так. У каждого дилера остается ... подробнее →

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