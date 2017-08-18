Новый телевизионный сезон: 30 сериалов, кулинарная дуэль и футбольные эксклюзивы18.08.2017 22:38
Телесезон на канале "Украина" начнется 21 августа премьерой романтической истории о столичной жизни девушки из маленького городка "Вторая жизнь Евы" 21 августа на канале " Украина " стартует ... подробнее →
Симптомы, которые опасно игнорировать18.08.2017 22:15
У каждого бывают легкие недомогания, которые он переносит «на ногах», стараясь не обращаться за медицинской помощью. Аргументы при этом приводятся однотипные: «ерунда, само ... подробнее →
Певца Евгения Осина нашли в реабилитационном центре18.08.2017 21:54
Звезда 90-х, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" 52-летний Евгений Осин находится в реабилитационном центре для лечения от алкозависимости. Об этом сообщает " РИА Новости " со ссылкой на ... подробнее →
Астрологический прогноз с 19 по 25 августа18.08.2017 21:40
ОВЕН Будьте поактивнее во взаимоотношениях с людьми. Если вы захотите кому-то понравиться, следите, чтобы ваше поведение не стало чудаковатым - это не лучший способ произвести впечатление. ... подробнее →
В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали18.08.2017 21:30
По словам первого замглавы МИД Украины, политические советники встретились позавчера Встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Франция , ... подробнее →
В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР18.08.2017 21:15
Доктор физико-математических наук Санкт-Петербургского Центра перспективных исследований Владимир Ерохин объяснил, почему Украина не могла поставлять ракетные двигатели в КНДР Об этом ... подробнее →
Минздрав дал отчет по холере в Николаеве18.08.2017 21:00
В Николаевской области не зафиксированы случаи заболевания холерой, однако выявлен возбудитель болезни. Об этом 18 августа перед заседанием Кабмина заявила исполняющая обязанности министра ... подробнее →
Експерт: пора заснувати українську премію Дарвіна18.08.2017 20:45
Як нагадує replyua.net, сповнена чорного гумору премія Дарвіна вручається тому, хто або втратив життя найбільш дурним способом, або за таких же обставин позбавив себе можливості до розмноження ... подробнее →
Які продукти очищають судини?18.08.2017 20:30
Деякі зміни вашого раціону можуть допомогти вам захистити себе і знизити загрозу виникнення захворювань. Детальніше читайте у " Країні Здоров'я ". 1. Лосось Лосось розглядається як найбільш ... подробнее →
В Днепре АТОшник ударил ножом в шею водителя маршрутки. ФОТО, ВИДЕО18.08.2017 20:10
17 августа на улице Харьковской участник АТО ударил ножом в шею водителя маршрутки №740. Об этом Информатор сообщает с места события, передает NewsOboz.org . АТОшник ... подробнее →
Главный энергетический документ: в Кабмине расставили точки18.08.2017 19:50
Кабмин одобрил энергетическую стратегию Украины до 2035 года Стратегию приняли на заседании правительства в пятницу, 18 июля с трехдневной доработкой. Согласно документу, АЭС ... подробнее →
Очевидец теракта в Барселоне рассказал жуткие детали.18.08.2017 19:28
Перед тем, как въехать в толпу, водитель фургона, который убил людей в Барселоне, добавил скорости. Об этом рассказал очевидец – бельгиец Кантен Лелон, сообщает Интерфакс. ... подробнее →
На Донбассе снайпер «испытал на прочность» наблюдателей18.08.2017 19:15
Автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК был обстрелян снайпером со стороны НЗФ ОРДО Подробности сообщает пресс-центр штаба АТО. Сообщается, что наблюдатели ... подробнее →
Медреформа победила: украинцы массово отказываются от «роскоши» лечения18.08.2017 18:55
Украинцам обещают новый виток подорожания медикаментов. Из-за чего аптеки могут вовсе отказаться от закупки ряда и без того дефицитных лекарств. Как рассказали UBR.ua эксперты, ... подробнее →
В Донецкой области начали строить газогон в обход «ДНР»18.08.2017 18:40
На своей Facebook-странице Павел Жебривский, возглавляющий Донецкую ВГА, сообщил о начале строительства газогона, который будет проходить из Очеретного в Авдеевку. Как сообщает replyua.net , ... подробнее →
КАК ВОССТАНОВИТЬ ДИПЛОМ, ОСТАВЛЕННЫЙ В ЗОНЕ АТО18.08.2017 18:20
В связи со сложившейся ситуацией на Востоке Украины многие студенты остались без своих дипломов. Либо вернуться в свои вузы уже нет возможности, либо нет смысла – документы могут быть ... подробнее →
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