Симптомы, которые опасно игнорировать 18.08.2017 22:15 У каждого бывают легкие недомогания, которые он переносит «на ногах», стараясь не обращаться за медицинской помощью. Аргументы при этом приводятся однотипные: «ерунда, само ... подробнее →

Певца Евгения Осина нашли в реабилитационном центре 18.08.2017 21:54 Звезда 90-х, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" 52-летний Евгений Осин находится в реабилитационном центре для лечения от алкозависимости. Об этом сообщает " РИА Новости " со ссылкой на ... подробнее →