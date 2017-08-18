Новый телевизионный сезон: 30 сериалов, кулинарная дуэль и футбольные эксклюзивы

18.08.2017 22:38

Телесезон на канале "Украина" начнется 21 августа премьерой романтической истории о столичной жизни девушки из маленького городка "Вторая жизнь Евы" 21 августа на канале " Украина " стартует ... подробнее →

Симптомы, которые опасно игнорировать

18.08.2017 22:15

У каждого бывают легкие недомогания, которые он переносит «на ногах», стараясь не обращаться за медицинской помощью. Аргументы при этом приводятся однотипные: «ерунда, само ... подробнее →

Певца Евгения Осина нашли в реабилитационном центре

18.08.2017 21:54

Звезда 90-х, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" 52-летний Евгений Осин находится в реабилитационном центре для лечения от алкозависимости. Об этом сообщает " РИА Новости " со ссылкой на ... подробнее →

Астрологический прогноз с 19 по 25 августа

18.08.2017 21:40

ОВЕН Будьте поактивнее во взаимоотношениях с людьми. Если вы захотите кому-то понравиться, следите, чтобы ваше поведение не стало чудаковатым - это не лучший способ произвести впечатление. ... подробнее →

В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали

18.08.2017 21:30

По словам первого замглавы МИД Украины, политические советники встретились позавчера Встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина,  Франция ,  ... подробнее →

В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР

18.08.2017 21:15

Доктор физико-математических наук Санкт-Петербургского Центра перспективных исследований Владимир Ерохин объяснил, почему Украина не могла поставлять  ракетные двигатели  в КНДР Об этом ... подробнее →

Минздрав дал отчет по холере в Николаеве

18.08.2017 21:00

В Николаевской области не зафиксированы случаи заболевания холерой, однако выявлен возбудитель болезни. Об этом 18 августа перед заседанием Кабмина заявила исполняющая обязанности министра ... подробнее →

Експерт: пора заснувати українську премію Дарвіна

18.08.2017 20:45

Як нагадує replyua.net, сповнена чорного гумору премія Дарвіна вручається тому, хто або втратив життя найбільш дурним способом, або за таких же обставин позбавив себе можливості до розмноження ... подробнее →

Які продукти очищають судини?

18.08.2017 20:30

Деякі зміни вашого раціону можуть допомогти вам захистити себе і знизити загрозу виникнення захворювань. Детальніше читайте у " Країні Здоров'я ". 1. Лосось Лосось розглядається як найбільш ... подробнее →

В Днепре АТОшник ударил ножом в шею водителя маршрутки. ФОТО, ВИДЕО

18.08.2017 20:10

17 августа на улице Харьковской участник АТО ударил ножом в шею водителя маршрутки №740. Об этом  Информатор  сообщает с места события, передает  NewsOboz.org . АТОшник ... подробнее →

Главный энергетический документ: в Кабмине расставили точки

18.08.2017 19:50

Кабмин одобрил  энергетическую стратегию  Украины до 2035 года  Стратегию приняли на заседании правительства в пятницу, 18 июля с трехдневной доработкой. Согласно документу, АЭС ... подробнее →

Очевидец теракта в Барселоне рассказал жуткие детали.

18.08.2017 19:28

Перед тем, как въехать в толпу, водитель фургона, который убил людей в Барселоне, добавил скорости. Об этом рассказал очевидец – бельгиец Кантен Лелон, сообщает  Интерфакс. ... подробнее →

На Донбассе снайпер «испытал на прочность» наблюдателей

18.08.2017 19:15

Автомобиль наблюдательной группы  украинской стороны СЦКК  был обстрелян снайпером со стороны НЗФ ОРДО Подробности сообщает пресс-центр штаба АТО. Сообщается, что наблюдатели ... подробнее →

Медреформа победила: украинцы массово отказываются от «роскоши» лечения

18.08.2017 18:55

Украинцам обещают новый виток подорожания медикаментов. Из-за чего аптеки могут вовсе отказаться от закупки ряда и без того дефицитных лекарств. Как рассказали  UBR.ua  эксперты, ... подробнее →

В Донецкой области начали строить газогон в обход «ДНР»

18.08.2017 18:40

На своей Facebook-странице Павел Жебривский, возглавляющий Донецкую ВГА, сообщил о начале строительства газогона, который будет проходить из Очеретного в Авдеевку. Как  сообщает replyua.net , ... подробнее →

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДИПЛОМ, ОСТАВЛЕННЫЙ В ЗОНЕ АТО

18.08.2017 18:20

В связи со сложившейся ситуацией на Востоке Украины многие студенты остались без своих дипломов. Либо вернуться в свои вузы уже нет возможности, либо нет смысла – документы могут быть ... подробнее →

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