Во Флориде нашли двухголовую черепаху19.08.2017 22:18
Исследователи из университета Центральной Флориды нашли черепаху с двумя головами к югу от базы ВВС в округе Бревард на прошлой неделе. Черепаха была активной и, судя по всему, чувствовала себя ... подробнее →
ГПУ должно расследовать использование карательной психиатрии советской властью - Омбудсмен19.08.2017 21:50
Генеральная прокуратура Украины должна оценить криминальную составляющую использования карательной психиатрии в украинской психиатрической больнице со строгим наблюдением МОЗ Украины в городе Днепр ... подробнее →
Гройсман не сдается: Кабмин рассматривает вариант снижения цены газа в Украине19.08.2017 21:30
В правительстве Владимира Гройсмана нашли два новых варианта изменения постановления №187 по одному из которых цена газа для населения не повысится, а по другому - может даже снизиться. Українським ... подробнее →
В селе посреди дня в упор расстреляли человека19.08.2017 21:11
В селе Стужица Великоберезнянского района Закарпатской области мужчина расстрелял местного жителя, который находился за рулем автомобиля Skoda. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net. ... подробнее →
Украинские чиновники начисляют себе огромные премии19.08.2017 20:50
Украинские чиновники стали регулярно выписывать себе высокие премии и надбавки, что кажутся заоблачными для бюджетников, которых регулярно призывают «затянуть пояса». Министр ... подробнее →
6-летний мальчик сжег себя в стоге сена под Харьковом19.08.2017 20:26
В поселке Калиновое Золочевского района Харьковской области произошла трагедия - 6-летний мальчик поджег себя в стоге сена. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. От ... подробнее →
Союз Термінатора та Кривавого пастора. Навіщо Луценку й Турчинову власна партія19.08.2017 20:12
У розпал мертвого сезону політичною тусівкою пішли розмови про можливе створення нового політичного проекту на чолі з дуумвіратом «силовиків» – генпрокурором Юрієм Луценком та ... подробнее →
Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19.08.2017 19:50
Затопление шахт на оккупированных территориях может превратить оккупированные территории в сущий ад, но как будет спасаться население Донбасса. Просто потому что катастрофа грозит не всему миру, ... подробнее →
Красный Крест назвал число погибших гражданских во время войны на Донбассе19.08.2017 19:26
На Донбассе с начала боевых действий погибли более 2700 гражданских лиц. Об этом сообщил Международный комитет Красного Креста в Украине на своей странице в Twitter, передает «Слово и ... подробнее →
Отсидел за ограбление в Англии, избил родную бабушку, уволен за неграмотность с Russia Today19.08.2017 19:10
Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального 17 августа опубликовал расследование о Николае Чоулзе – сыне Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ. По данным ФБК, ... подробнее →
В Донецкой области вследствие поджога сгорели дома местных жителей19.08.2017 18:50
В селе Луганское Донецкой области боевики подожгли лес и поля. В результате сгорели несколько домов местных жителей, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook . ... подробнее →
Куда пойдут "донецкие"19.08.2017 18:28
Затопление шахт на оккупированных территориях Донбасса журналисты иногда называют отложенным Апокалипсисом. Конечно, это преувеличение. Просто потому что катастрофа грозит не всему миру, а ... подробнее →
На Донбасі підліток підірвався при спробі розібрати боєприпас19.08.2017 18:12
У населеному пункті Тепле Станично-Луганського району (Луганська область) 13-річний хлопчик отримав важкі травми при спробі розібрати боєприпас. Про це повідомила спікер Нацполіції в Луганській ... подробнее →
21 августа состоится самое длинное затмение Солнца в истории19.08.2017 17:50
Полное солнечное затмение пройдет через всю территорию США в понедельник, 21 августа, передает интернет-издание. Солнечное затмение начнется около 10 утра по времени Тихоокеанского побережья США ... подробнее →
"Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"19.08.2017 17:30
Инцидент в Сургуте, где группа вооруженных мужчин средь бела на улице устроила массовую поножовщину взорвала соцсети. Об этом сообщает "Диалог.UA" . Россияне, узнав подробности об одном из ... подробнее →
10 стародавніх черепів, які привідкрили завісу таємниці над минулим людства19.08.2017 17:14
Останки древніх людей розкидані по всьому світу. Серед стародавніх кісток для археологів традиційно найбільш цікаві черепи, оскільки вони можуть надати безцінні дані про життя людей в далекому ... подробнее →
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