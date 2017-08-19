Во Флориде нашли двухголовую черепаху 19.08.2017 22:18 Исследователи из университета Центральной Флориды нашли черепаху с двумя головами к югу от базы ВВС в округе Бревард на прошлой неделе. Черепаха была активной и, судя по всему, чувствовала себя ... подробнее →

В селе посреди дня в упор расстреляли человека 19.08.2017 21:11 В селе Стужица Великоберезнянского района Закарпатской области мужчина расстрелял местного жителя, который находился за рулем автомобиля Skoda. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net. ... подробнее →