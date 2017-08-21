На "таможне" между "ДНР" и "ЛНР" с людей берут поборы за провоз ручной клади. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Иван Жевед, опубликовав фото чека. "Это ехала ... подробнее →

Во вторник, 22 августа, погода в Украине резко изменится. Погодные сюрпризы уже успели почувствовать жители западных регионов, где резко похолодало и начались дожди, однако мощный циклон завтра ... подробнее →

Сегодня, 21 августа, Черноморский флот России в оккупированном Крыму начал летно-тактические учения отдельного морского штурмового авиационного полка Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Співробітникам СБУ вдалося викрити посадових осіб на корупційних закупівлі обладнання з тимчасово окупованого Донбасу. Як інформує replyua.net , про це зазначається у тексті ... подробнее →

Эти средства моментально уберут мешки под глазами 21.08.2017 21:15 Воспользуйтесь подручными средствами. Сразу же предположим, что косметических средств от мешков под глазами купленных заранее у вас дома нет. Поэтому придется прибегнуть к таким рецептам, ... подробнее →

Потребительская корзина: что украинец может позволить себе на зарплату 21.08.2017 21:00 В сравнении с январем 2013 года, по состоянию на начало года 2017-го стоимость набора основных продуктов в Украине выросла на 115%. В течение года продукты продолжали расти в цене и по состоянию ... подробнее →