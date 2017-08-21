За 25 мільйонів чиновники придбали у «ДНР» обладнання для державної шахти на Волині

21.08.2017 22:38

Співробітникам СБУ вдалося викрити посадових осіб на корупційних закупівлі обладнання з тимчасово окупованого Донбасу. Як  інформує replyua.net , про це зазначається у тексті ... подробнее →

Оккупированный Крым сотрясли авиаудары

21.08.2017 22:10

Сегодня, 21 августа, Черноморский флот России в оккупированном  Крыму  начал летно-тактические учения отдельного морского штурмового авиационного полка Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Синоптики: 22 августа в Украине ожидаются осенняя температура, град и шквалистый ветер

21.08.2017 21:48

Во вторник, 22 августа, погода в Украине резко изменится. Погодные сюрпризы уже успели почувствовать жители западных регионов, где резко похолодало и начались дожди, однако мощный циклон завтра ... подробнее →

«Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы

21.08.2017 21:35

На "таможне" между "ДНР" и "ЛНР" с людей берут поборы за провоз ручной клади. Об этом на своей странице в  Facebook  сообщил журналист Иван Жевед, опубликовав фото чека. "Это ехала ... подробнее →

Эти средства моментально уберут мешки под глазами

21.08.2017 21:15

Воспользуйтесь подручными средствами.  Сразу же предположим, что косметических средств от мешков под глазами купленных заранее у вас дома нет. Поэтому придется прибегнуть к таким рецептам, ... подробнее →

Потребительская корзина: что украинец может позволить себе на зарплату

21.08.2017 21:00

В сравнении с январем 2013 года, по состоянию на начало года 2017-го стоимость набора основных продуктов в Украине выросла на 115%. В течение года продукты продолжали расти в цене и по состоянию ... подробнее →

В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ

21.08.2017 20:48

Спасать двухлетнего ребенка пришлось сотрудникам ГСЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Донецкой области. По данным спасателей, двухлетний ребенок случайно засунул руку ... подробнее →

Россия перебрасывает военную технику в Беларусь

21.08.2017 20:33

К учениям "Запад-2017" Россия начала перебрасывать в Беларусь свою бронетехнику. Об этом сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии. Так, пользователь Бровар в своем ... подробнее →

Жителей Севастополя ожидают шокирующие нововведения от российской власти

21.08.2017 20:15

Журналисты « Крым .Реалии» сообщают, что российская власть, незаконным образом аннексировавшая Крым и возглавившая все ведомства на полуострове, готовиться ввести в действие распоряжение, ... подробнее →

Порошенко анонсировал создание новых баз для подготовки Сил спецопераций

21.08.2017 20:00

Одна из баз ССО будет создана в Кропивницком. В понедельник, 21 августа, президента Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине будут созданы новые базы по подготовке Сил спецопераций. Об этом ... подробнее →

Актрису Нину Добрев подожгли на съемках фильма

21.08.2017 19:45

Актриса старалась самостоятельно выполнять большую часть трюков  После ухода из сериала "Дневники вампира"   Нина Добрев  штурмует большой экран – и к каждой своей ... подробнее →

Уже завтра может начаться ядерная война

21.08.2017 19:30

Конфликт между США и КНДР постепенно обостряется. Страны уже стоят на грани ядерной войны. Последней каплей могут стать военные учения, которые планируют провести США и Южная Корея. Пхеньян пригрозил ... подробнее →

Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену

21.08.2017 19:20

Если вам нужна верность и преданность – присмотритесь к этим четырем знакам Зодиака, они уберегут ваше сердце от боли измены: Телец (20 апреля — 20 мая) Телец предан по своей ... подробнее →

ТОП 3 продукти, що викликають алергію

21.08.2017 19:05

Їжте ці продукти якомога рідше. Детальніше у " Країні Здоров'я " Молоко Саме незбиране сире молоко вважається найбільшим алергеном, особливо якщо воно - козяче. Лікарі, до слова, радять не ... подробнее →

Ученые предупредили о возможном коллапсе человеческой цивилизации

21.08.2017 18:53

Супервспышки на Солнце по оценкам ученых, происходят с периодичностью в две тысячи лет. Руководитель отделения астрономии Гарвардского университета Абрахам Лоэб и его коллега Манасви Лингам (США) ... подробнее →

Янукович получил нового адвоката

21.08.2017 18:35

Герасько отметил, что уже встречался с предыдущим защитником бывшего президента Адвокат   Максим  Герасько подтвердил, что он назначен государственным защитником экс-президента Украины ... подробнее →

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