За 25 мільйонів чиновники придбали у «ДНР» обладнання для державної шахти на Волині21.08.2017 22:38
Співробітникам СБУ вдалося викрити посадових осіб на корупційних закупівлі обладнання з тимчасово окупованого Донбасу. Як інформує replyua.net , про це зазначається у тексті ... подробнее →
Оккупированный Крым сотрясли авиаудары21.08.2017 22:10
Сегодня, 21 августа, Черноморский флот России в оккупированном Крыму начал летно-тактические учения отдельного морского штурмового авиационного полка Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Синоптики: 22 августа в Украине ожидаются осенняя температура, град и шквалистый ветер21.08.2017 21:48
Во вторник, 22 августа, погода в Украине резко изменится. Погодные сюрпризы уже успели почувствовать жители западных регионов, где резко похолодало и начались дожди, однако мощный циклон завтра ... подробнее →
«Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21.08.2017 21:35
На "таможне" между "ДНР" и "ЛНР" с людей берут поборы за провоз ручной клади. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Иван Жевед, опубликовав фото чека. "Это ехала ... подробнее →
Эти средства моментально уберут мешки под глазами21.08.2017 21:15
Воспользуйтесь подручными средствами. Сразу же предположим, что косметических средств от мешков под глазами купленных заранее у вас дома нет. Поэтому придется прибегнуть к таким рецептам, ... подробнее →
Потребительская корзина: что украинец может позволить себе на зарплату21.08.2017 21:00
В сравнении с январем 2013 года, по состоянию на начало года 2017-го стоимость набора основных продуктов в Украине выросла на 115%. В течение года продукты продолжали расти в цене и по состоянию ... подробнее →
В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ21.08.2017 20:48
Спасать двухлетнего ребенка пришлось сотрудникам ГСЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Донецкой области. По данным спасателей, двухлетний ребенок случайно засунул руку ... подробнее →
Россия перебрасывает военную технику в Беларусь21.08.2017 20:33
К учениям "Запад-2017" Россия начала перебрасывать в Беларусь свою бронетехнику. Об этом сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии. Так, пользователь Бровар в своем ... подробнее →
Жителей Севастополя ожидают шокирующие нововведения от российской власти21.08.2017 20:15
Журналисты « Крым .Реалии» сообщают, что российская власть, незаконным образом аннексировавшая Крым и возглавившая все ведомства на полуострове, готовиться ввести в действие распоряжение, ... подробнее →
Порошенко анонсировал создание новых баз для подготовки Сил спецопераций21.08.2017 20:00
Одна из баз ССО будет создана в Кропивницком. В понедельник, 21 августа, президента Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине будут созданы новые базы по подготовке Сил спецопераций. Об этом ... подробнее →
Актрису Нину Добрев подожгли на съемках фильма21.08.2017 19:45
Актриса старалась самостоятельно выполнять большую часть трюков После ухода из сериала "Дневники вампира" Нина Добрев штурмует большой экран – и к каждой своей ... подробнее →
Уже завтра может начаться ядерная война21.08.2017 19:30
Конфликт между США и КНДР постепенно обостряется. Страны уже стоят на грани ядерной войны. Последней каплей могут стать военные учения, которые планируют провести США и Южная Корея. Пхеньян пригрозил ... подробнее →
Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену21.08.2017 19:20
Если вам нужна верность и преданность – присмотритесь к этим четырем знакам Зодиака, они уберегут ваше сердце от боли измены: Телец (20 апреля — 20 мая) Телец предан по своей ... подробнее →
ТОП 3 продукти, що викликають алергію21.08.2017 19:05
Їжте ці продукти якомога рідше. Детальніше у " Країні Здоров'я " Молоко Саме незбиране сире молоко вважається найбільшим алергеном, особливо якщо воно - козяче. Лікарі, до слова, радять не ... подробнее →
Ученые предупредили о возможном коллапсе человеческой цивилизации21.08.2017 18:53
Супервспышки на Солнце по оценкам ученых, происходят с периодичностью в две тысячи лет. Руководитель отделения астрономии Гарвардского университета Абрахам Лоэб и его коллега Манасви Лингам (США) ... подробнее →
Янукович получил нового адвоката21.08.2017 18:35
Герасько отметил, что уже встречался с предыдущим защитником бывшего президента Адвокат Максим Герасько подтвердил, что он назначен государственным защитником экс-президента Украины ... подробнее →
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