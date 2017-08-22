В мариупольской горбольнице пациентка пыталась покончить с собой22.08.2017 22:37
Сегодня в терапевтическом отделении горбольницы №4 пациентка вскрыла себе вены ножом. Об этом 0629 стало известно из собственных источников. По словам и.о главного врача Татьяны Овчинниковой, эта ... подробнее →
Родилась в рубашке: в Москве пьяная школьница выпала с 9-го этажа и не только выжила, но даже избежала существенных травм22.08.2017 22:16
15-летняя школьница из Москвы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, смогла выжить после падения из 9-го этажа. Юной россиянке даже удалось избежать существенных повреждений. Благодаря ... подробнее →
"ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней22.08.2017 21:49
Террористическая "ДНР" попыталась проявить самостоятельность и восстала против хозяина - Кремля. Фейковая "республика" запретила ввоз российских свиней. На это обратил внимание известный ... подробнее →
Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево22.08.2017 21:26
Сгорело несколько домов, пострадавших нет. В понедельник, 21 августа, боевики обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Зайцево. Под огонь также попали дома мирных жителей.Об этом ... подробнее →
Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго22.08.2017 21:02
В Украине прошел первый снайперский турнир Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщает " Диалог.UA ". В турнире приняли участие десять команд от воинских частей ССО Вооруженных Сил Украины. Во ... подробнее →
Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов22.08.2017 20:34
Перекрытие Керченского пролива оставит порт почти без 50% грузов. Из-за нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву часть судов не смогут заходить в порт Мариуполя. Как сообщает УНИАН со ... подробнее →
"Убийца все четко рассчитал" - стали известны подробности зверского преступления в Одесском СИЗО22.08.2017 20:11
Стали известны детали кровавого убийства сотрудницы Одесского СИЗО Алены Порошенко, тело которой расчленил уголовник. Убийца заманил женщину в хозяйственную часть изолятора, предложив ей взглянуть на ... подробнее →
Уходят в сеть: что и где покупают украинцы22.08.2017 19:47
Украинский шопинг все больше уходит в сеть. По данным портала онлайн-торговли Prom.ua, за первое полугодие 2017 года украинцы потратили на покупки в интернете 6 млрд грн, закупив там на 44% больше ... подробнее →
Порошенко хочет созвать Совет безопасности ООН, чтобы рассказать миру о происках России на тему "Украина-КНДР"22.08.2017 19:21
Гарант украинского государства приказал озвучить информацию в СБ ООН о том, что Киев не причастен к ядерным программам официального Пхеньяна, и что это выдумки Кремля. Про это сообщает " Диалог.UA ", ... подробнее →
Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе22.08.2017 18:54
Президент Петр Порошенко во время поездки на Восток Украины дал старт работе радиотелевизионной передающей станции, которая будет вещать 11 украинских теле- и четыре радиоканала на территории ... подробнее →
Порошенко пытается оправдать экономический кризис в Украине военным конфликтом - политолог22.08.2017 18:31
В Украине власть активно пропагандирует образ «евро-утопии» и пытается переложить ответственность за плохую социально- экономическую политику на военный конфликт на Донбассе. Об этом в ... подробнее →
Скандал вокруг избиений в Одесском СИЗО: появилось жесткое заявление ГПУ22.08.2017 18:05
На сегодняшний день прокуратура Одесской области расследует факты служебной халатности сотрудников Одесского СИЗО, из-за чего стало возможным совершение жестокого убийства арестантом работницы ... подробнее →
Надо ли платить налоги, продавая б/у автомобиль или яблоки из своего сада22.08.2017 17:39
Новость о том, что за проданную через комиссионный магазин поношенную вещь, бытовую технику или мебель украинцы должны платить налог, буквально порвала Сеть, сообщает kp.ua/economics . Как ... подробнее →
Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке22.08.2017 17:21
Жители оккупированного города поделились душераздирающими историями "отжимов" и смертей. О том, что в оккупированном Донецке орудуют не "защитники русского языка", а обыкновенные мародеры и убийцы, ... подробнее →
Samsung опубликовала промо видео своего нового флагманского смартфона (ВИДЕО)22.08.2017 17:00
Компания Samsung выпустила два рекламных ролика нового флагманского смартфона Galaxy Note 8, который официально представят уже завтра, 23 августа. Видеоролики опубликованы на официальном канале ... подробнее →
За продажу старых вещей мариупольцы должны платить налоги22.08.2017 16:40
Продажа через комиссионный магазин поношенной вещи, бытовой техники или мебели является дополнительным заработком, а значит подпадает под налогообложение, пишет mrpl.city , ссылаясь на ... подробнее →
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