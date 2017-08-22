Сгорело несколько домов, пострадавших нет. В понедельник, 21 августа, боевики обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Зайцево. Под огонь также попали дома мирных жителей.Об этом ... подробнее →

Террористическая "ДНР" попыталась проявить самостоятельность и восстала против хозяина - Кремля. Фейковая "республика" запретила ввоз российских свиней. На это обратил внимание известный ... подробнее →

15-летняя школьница из Москвы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, смогла выжить после падения из 9-го этажа. Юной россиянке даже удалось избежать существенных повреждений. Благодаря ... подробнее →

Сегодня в терапевтическом отделении горбольницы №4 пациентка вскрыла себе вены ножом. Об этом 0629 стало известно из собственных источников. По словам и.о главного врача Татьяны Овчинниковой, эта ... подробнее →

Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов 22.08.2017 20:34 Перекрытие Керченского пролива оставит порт почти без 50% грузов. Из-за нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву часть судов не смогут заходить в порт Мариуполя. Как сообщает УНИАН со ... подробнее →