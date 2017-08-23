РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе23.08.2017 22:37
За 3 года агрессии Россия более чем в 10 раз увеличила количество вооружения, которое поставила на временно оккупированный Донбасс. Об этом свидетельствуют данные инфографики, которую приводит 23 ... подробнее →
В Донецке, Луганске и Горловке патриоты напомнили: Донбасс - это Украина23.08.2017 22:16
Патриоты Украины в оккупированной части Донбасса расклеили патриотические листовки "Донбасс - это Украина", сообщает 0629. Акция прошла накануне Дня независимости Украины, в День украинского ... подробнее →
"Мы готовы принять от Запада летальное оружие", - министр Полторак рассказал, в каком вооружении нуждаются ВСУ23.08.2017 21:46
Именно сейчас для Украины очень важна поддержка зарубежных партнеров в этом вопросе. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Степан Полторак для издания "Народная армия", информирует " ... подробнее →
Запорожский военный через два года после АТО: “Мы все умерли на полях Донбасса”23.08.2017 21:17
Мы познакомились с Максимом Кордупой еще до войны. Он вел обычную жизнь и работал юристом. Каково же было мое удивление, когда я встретила Максима в военной форме на Хортице 14 октября 2014 года. Он ... подробнее →
После скандала с миллионными премиями в Украине ограничили размер вознаграждений для госисполнителей23.08.2017 20:46
Кабинет министров ограничил суммы вознаграждений, которые выплачиваются государственным исполнителям Министерства юстиции. Такое решение было принято на заседании правительства 23 августа, сообщает " ... подробнее →
Возле городского пляжа в Ивано-Франковске неизвестные прикрепили на пешеходный мост бомбу23.08.2017 20:19
Взрывотехники успели предотвратить трагедию и обезвредить боеприпас. Пресс-служба СБУ в Fаcebook сообщает, что был заминирован пешеходный мост через Быстрицу-Солотвинскую со стороны села Загвоздье. ... подробнее →
Обновленные танки Оплот отправятся в зону АТО23.08.2017 19:56
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в этом году в зону проведения АТО будут отправлены обновленные танки Оплот. Кроме того, по его словам, финансирование военного вооружения за три года ... подробнее →
Подготовка покушения на Порошенко в зоне АТО: СБУ рассказала подробности угроз в адрес президента23.08.2017 19:31
СБУ сообщила о поступлении в службу звонка о подготовке покушения на президента Петра Порошенко во время его визита в Изюм в Харьковской области. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на собственные ... подробнее →
Село чудес. Как одна община в Донецкой области живет, творит и привлекает туристов вопреки войне23.08.2017 19:04
Холодно, руки прилипают к металлу, но я себя не жалею, я умею себя заставить", —вспоминает зиму пенсионер Владимир Пилипенко из села Александро-Калиново под Константиновкой Донецкой области. ... подробнее →
В Славянске пропала девочка23.08.2017 18:42
Мальцева Мария Владимировна 2002 года рождения оставила дом вчера в 23:00, взяв с собой личные вещи. Телефон девочка не взяла. С этого времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160-165 ... подробнее →
Убийства становятся в порядке вещей. В Запорожье среди белого дня в присутствии множества людей зарезали мужчину. ВИДЕО23.08.2017 18:24
Вечером 21 августа в Бородинском микрорайоне произошло убийство при большом количестве свидетелей. 47-летний мужчина зарезал 63-летнего пенсионера под подъездом многоэтажки. Погибший долгое время был ... подробнее →
Колл-центр полиции в Мариуполе будет принимать звонки из Ужгорода23.08.2017 17:57
Отныне мобильное приложение "Полиция 102" доступна жителям Ужгорода. Это стало возможным в рамках совместного проекта полиции двух областей «Восток и Запад — вместе», сообщает 0629 ... подробнее →
В Закарпатье лесовоз упал в пропасть23.08.2017 17:34
В результате аварии два человека погибли на месте, а третьего - доставили в реанимацию. В селе Колочава Межгорского арйона Закарпатской области в результате ДТП погибли двое мужчин, сообщает в среду ... подробнее →
Украинцев до конца августа ждет резкое похолодание и жара23.08.2017 17:10
Наступившее 22 августа похолодание продлится до 25 августа. С 26 августа по всей территории Украины вновь потеплеет, а с 29 августа температура воздуха снизится. До конца лета будет еще несколько ... подробнее →
"Война в тылу": 20-летнего бойца АТО зарезали во время отпуска23.08.2017 16:50
В Харьковской области зарезали 20-летнего бойца АТО Владимира Гончарова, позывной Мелкий, который находился в отпуске. Об этом сообщается на странице 72-й Гвардейской ОМБр в соцсети Facebook. Юноша ... подробнее →
Как спасти ребёнка от гастрита23.08.2017 16:29
Школьные годы, к сожалению, могут стать тем временем, когда у ребёнка начинаются воспалительные изменения в слизистой оболочке желудка. Подросток всё чаще жалуется на боли, расстройства, и однажды на ... подробнее →
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