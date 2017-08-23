РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе 23.08.2017 22:37 За 3 года агрессии Россия более чем в 10 раз увеличила количество вооружения, которое поставила на временно оккупированный Донбасс. Об этом свидетельствуют данные инфографики, которую приводит 23 ... подробнее →