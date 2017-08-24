Америка толкает рубль к пропасти

24.08.2017 22:49

До конца сентября конгресс США должен принять решение о повышении порога госдолга. После этого американское казначейство собирается выйти на рынок с массированными заимствованиями на сумму в $501 ... подробнее →

Из прифронтового блокнота: Шла старушка по тропинке...

Такие таблички украсили городские околицы. 24.08.2017 22:29

А кролики остались без обеда Докучаевск во все времена отличался излишним шумом. До четырнадцатого года основными его источниками служили камнедробилки и прочая горная техника, а теперь - ... подробнее →

Путин провел закрытую встречу с Медведчуком в оккупированном Крыму - СМИ

24.08.2017 22:05

На встрече речь шла об украинской политике, минских соглашениях и обмене пленными. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым на прошлой неделе провел ... подробнее →

Короли и президенты: кто поздравил Порошенко с Днем Независимости

24.08.2017 21:49

Президент продолжает получать поздравления от лидеров государств поздравлениям  Администрация президента Украины получила телеграммы с поздравлениями от множества лидеров стран по случаю ... подробнее →

Раскрыта тайна создания «терракотовой армии»

24.08.2017 21:32

«Терракотовую армию» обнаружили археологи в месте захоронения китайского императора Цинь Шихуанди.  Английские и китайские ученые раскрыли подробности создания «терракотовой ... подробнее →

Чи справді фаст-фуд нас вбиває?

24.08.2017 21:10

Вчені зробили спеціальне дослідження. Детальніше про це читайте у " Країні здоров'я ".  За даними Daily Mail, на сьогоднішній день відбувається в тричі більше госпіталізацій чим 10 років ... подробнее →

Блогер: це був переломний момент в українській історії, а для Росії – болісний шок

24.08.2017 20:55

За словами блогера Максима Михайленка, сьогодні ми були свідками переламного моменту української історії, - як інформує новинний портал replyua.net, відповідними думками оглядач поділився на ... подробнее →

С 25 августа в Украину возвращается жара

24.08.2017 20:45

Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных. С 25 августа и до конца недели в Украине будет повышаться температура воздуха. Об этом сообщает в Facebook Наталья Диденко, передает  ... подробнее →

Самый обидчивый знак Зодиака

24.08.2017 20:20

Об обидчивости человека можно узнать по гороскопу. Астролог Василиса Володина  о самых обидчивых и злопамятных Знаках Зодиака. Надеемся, что этот гороскоп поможет вам лучше разобраться в себе и ... подробнее →

Помогут ли США Украине: итоги переговоров Порошенко и Мэттиса

24.08.2017 19:58

Главный вопрос, получит ли Киев летальное оружие, пока завис в неопределенности Сегодня впервые за десять лет в Украину приехал министр обороны  США  Джеймс Мэттис на переговоры с ... подробнее →

Озвучена сумма помощи Украине за последние годы от США

24.08.2017 19:40

Озвучена общая сумма помощи  США  Украине за последние годы Цифру в ходе совместного брифинга с президентом Петром Порошенко назвал министр обороны США Джеймс Мэттис. По его словам, ... подробнее →

Три продукти, що руйнують кісти

24.08.2017 19:25

Детальніше про шкідливі продукти читайте на сайті "Країна  здоров'я ".    1. Алкогольні напитки Вченими було встановлено, що спирт, що поступає в наш організм, блокує ... подробнее →

Вибух біля Кабінету міністрів: у РНБО не відкидають версію про теракт

24.08.2017 19:10

Вибух, який пролунав 24 серпня поблизу будівлі Кабінету міністрів, може бути заздалегідь спланованим терористичним актом. Такою версією з журналістами поділився секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов,  інформує replyua.net ... подробнее →

АТОшник подорвал себя, чтобы остановить наступление

24.08.2017 18:50

Пресс-серкретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко название имена воинов АТО, яки стали Героями Украины. Один из них получил почетное звание, к сожалению, посмертно. ... подробнее →

У МВС прокоментували інформацію про замах на Порошенка

24.08.2017 18:30

Правоохоронні органи з’ясовують обставини повідомлення про підготовку замаху на президента Петра Порошенка, а також займаються пошуком аноніма, який повідомив цю інформацію, інформує replua.net ... подробнее →

Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде

24.08.2017 18:15

Петр Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанту Юрию Аллерову. Об этом видно по трансляции мероприятия, которую вел телеканал NewsOne, ... подробнее →

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