Америка толкает рубль к пропасти24.08.2017 22:49
До конца сентября конгресс США должен принять решение о повышении порога госдолга. После этого американское казначейство собирается выйти на рынок с массированными заимствованиями на сумму в $501 ... подробнее →
Из прифронтового блокнота: Шла старушка по тропинке...24.08.2017 22:29
А кролики остались без обеда Докучаевск во все времена отличался излишним шумом. До четырнадцатого года основными его источниками служили камнедробилки и прочая горная техника, а теперь - ... подробнее →
Путин провел закрытую встречу с Медведчуком в оккупированном Крыму - СМИ24.08.2017 22:05
На встрече речь шла об украинской политике, минских соглашениях и обмене пленными. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым на прошлой неделе провел ... подробнее →
Короли и президенты: кто поздравил Порошенко с Днем Независимости24.08.2017 21:49
Президент продолжает получать поздравления от лидеров государств поздравлениям Администрация президента Украины получила телеграммы с поздравлениями от множества лидеров стран по случаю ... подробнее →
Раскрыта тайна создания «терракотовой армии»24.08.2017 21:32
«Терракотовую армию» обнаружили археологи в месте захоронения китайского императора Цинь Шихуанди. Английские и китайские ученые раскрыли подробности создания «терракотовой ... подробнее →
Чи справді фаст-фуд нас вбиває?24.08.2017 21:10
Вчені зробили спеціальне дослідження. Детальніше про це читайте у " Країні здоров'я ". За даними Daily Mail, на сьогоднішній день відбувається в тричі більше госпіталізацій чим 10 років ... подробнее →
Блогер: це був переломний момент в українській історії, а для Росії – болісний шок24.08.2017 20:55
За словами блогера Максима Михайленка, сьогодні ми були свідками переламного моменту української історії, - як інформує новинний портал replyua.net, відповідними думками оглядач поділився на ... подробнее →
С 25 августа в Украину возвращается жара24.08.2017 20:45
Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных. С 25 августа и до конца недели в Украине будет повышаться температура воздуха. Об этом сообщает в Facebook Наталья Диденко, передает ... подробнее →
Самый обидчивый знак Зодиака24.08.2017 20:20
Об обидчивости человека можно узнать по гороскопу. Астролог Василиса Володина о самых обидчивых и злопамятных Знаках Зодиака. Надеемся, что этот гороскоп поможет вам лучше разобраться в себе и ... подробнее →
Помогут ли США Украине: итоги переговоров Порошенко и Мэттиса24.08.2017 19:58
Главный вопрос, получит ли Киев летальное оружие, пока завис в неопределенности Сегодня впервые за десять лет в Украину приехал министр обороны США Джеймс Мэттис на переговоры с ... подробнее →
Озвучена сумма помощи Украине за последние годы от США24.08.2017 19:40
Озвучена общая сумма помощи США Украине за последние годы Цифру в ходе совместного брифинга с президентом Петром Порошенко назвал министр обороны США Джеймс Мэттис. По его словам, ... подробнее →
Три продукти, що руйнують кісти24.08.2017 19:25
Детальніше про шкідливі продукти читайте на сайті "Країна здоров'я ". 1. Алкогольні напитки Вченими було встановлено, що спирт, що поступає в наш організм, блокує ... подробнее →
Вибух біля Кабінету міністрів: у РНБО не відкидають версію про теракт24.08.2017 19:10
Вибух, який пролунав 24 серпня поблизу будівлі Кабінету міністрів, може бути заздалегідь спланованим терористичним актом. Такою версією з журналістами поділився секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, інформує replyua.net ... подробнее →
АТОшник подорвал себя, чтобы остановить наступление24.08.2017 18:50
Пресс-серкретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко название имена воинов АТО, яки стали Героями Украины. Один из них получил почетное звание, к сожалению, посмертно. ... подробнее →
У МВС прокоментували інформацію про замах на Порошенка24.08.2017 18:30
Правоохоронні органи з’ясовують обставини повідомлення про підготовку замаху на президента Петра Порошенка, а також займаються пошуком аноніма, який повідомив цю інформацію, інформує replua.net ... подробнее →
Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде24.08.2017 18:15
Петр Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанту Юрию Аллерову. Об этом видно по трансляции мероприятия, которую вел телеканал NewsOne, ... подробнее →
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