Президент продолжает получать поздравления от лидеров государств поздравлениям Администрация президента Украины получила телеграммы с поздравлениями от множества лидеров стран по случаю ... подробнее →

На встрече речь шла об украинской политике, минских соглашениях и обмене пленными. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым на прошлой неделе провел ... подробнее →

А кролики остались без обеда Докучаевск во все времена отличался излишним шумом. До четырнадцатого года основными его источниками служили камнедробилки и прочая горная техника, а теперь - ... подробнее →

До конца сентября конгресс США должен принять решение о повышении порога госдолга. После этого американское казначейство собирается выйти на рынок с массированными заимствованиями на сумму в $501 ... подробнее →

Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных. С 25 августа и до конца недели в Украине будет повышаться температура воздуха. Об этом сообщает в Facebook Наталья Диденко, передает ... подробнее →

Вчені зробили спеціальне дослідження. Детальніше про це читайте у " Країні здоров'я ". За даними Daily Mail, на сьогоднішній день відбувається в тричі більше госпіталізацій чим 10 років ... подробнее →

Самый обидчивый знак Зодиака 24.08.2017 20:20 Об обидчивости человека можно узнать по гороскопу. Астролог Василиса Володина о самых обидчивых и злопамятных Знаках Зодиака. Надеемся, что этот гороскоп поможет вам лучше разобраться в себе и ... подробнее →

Помогут ли США Украине: итоги переговоров Порошенко и Мэттиса 24.08.2017 19:58 Главный вопрос, получит ли Киев летальное оружие, пока завис в неопределенности Сегодня впервые за десять лет в Украину приехал министр обороны США Джеймс Мэттис на переговоры с ... подробнее →

Озвучена сумма помощи Украине за последние годы от США 24.08.2017 19:40 Озвучена общая сумма помощи США Украине за последние годы Цифру в ходе совместного брифинга с президентом Петром Порошенко назвал министр обороны США Джеймс Мэттис. По его словам, ... подробнее →