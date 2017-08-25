Украинцев, которые после резкого подорожания свинины и говядины могли позволить себе разве что традиционно более дешевую курицу, теперь попали под новый ценовой удар. За последние дни тушка ... подробнее →

США ищут новые способы защиты суверенитета Украины, поскольку Минский процесс зашел в тупик. И именно поэтому усиливаются дискуссии о целесообразности расширения военной помощи. Об этом в ... подробнее →

В Сумах 5-летняя девочка заразилась смертельной инфекцией, поранившись на детской площадке. Ребенок мог бы выжить, если бы родители вовремя сделали ему прививку. 5-летняя девочка умерла от ... подробнее →

Любят в России «наступать на грабли» — это, наверное, такая национальная забава, которую на вооружение себе еще взяли и российские пропагандисты, и спецслужбы. В Москве все никак не ... подробнее →

У малыша болит живот: 3 основные причины 25.08.2017 20:26 Боль в животе – один из самых распространенных симптомов у ребенка в первые годы жизни, с которым родители чаще всего обращаются к педиатру. Причин может быть множество, а об основных на ... подробнее →