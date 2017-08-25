Как Россия пытается дискредитировать Украину пассажирскими самолетами для КНДР25.08.2017 22:12
Любят в России «наступать на грабли» — это, наверное, такая национальная забава, которую на вооружение себе еще взяли и российские пропагандисты, и спецслужбы. В Москве все никак не ... подробнее →
В Сумах ребенок погиб, поранившись на детской площадке: чего не сделали родители, чтобы спасти ребенка25.08.2017 21:50
В Сумах 5-летняя девочка заразилась смертельной инфекцией, поранившись на детской площадке. Ребенок мог бы выжить, если бы родители вовремя сделали ему прививку. 5-летняя девочка умерла от ... подробнее →
Оружие США в руках Украины может помочь дипломатии - экс-заместитель генсека НАТО25.08.2017 21:29
США ищут новые способы защиты суверенитета Украины, поскольку Минский процесс зашел в тупик. И именно поэтому усиливаются дискуссии о целесообразности расширения военной помощи. Об этом в ... подробнее →
Почему курятина в Украине бьет ценовые рекорды25.08.2017 21:10
Украинцев, которые после резкого подорожания свинины и говядины могли позволить себе разве что традиционно более дешевую курицу, теперь попали под новый ценовой удар. За последние дни тушка ... подробнее →
«МЫ ЦИТИРУЕМ ДРУГ ДРУГУ ФРАЗЫ ИЗ «ТИТАНИКА»: КЕЙТ УИНСЛЕТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ОТНОШЕНИЯ С ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО25.08.2017 20:52
После выхода фильма «Титаник» СМИ то и дело приписывали роман Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, однако оба опровергали эту информацию. Новая волна слухов прокатилась после того, как ... подробнее →
У малыша болит живот: 3 основные причины25.08.2017 20:26
Боль в животе – один из самых распространенных симптомов у ребенка в первые годы жизни, с которым родители чаще всего обращаются к педиатру. Причин может быть множество, а об основных на ... подробнее →
В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ25.08.2017 20:11
Неухоженные, грязные дети в возрасте от 2 до 14 лет, антисанитария в доме. Однако самое страшное, что вместо материнской ласки дочери слышат от родного человека в свой адрес только нецензурную брань. ... подробнее →
Фельштинский: Путин оказался не готов убивать сотни тысяч людей, как к этому был готов Сталин25.08.2017 19:51
Может ли Владимир Путин начать третью мировую войну, жив ли Борис Березовский, кто и по какой причине убил Михаила Лесина, влияет ли российская оппозиция на действующую власть, кто станет следующим ... подробнее →
В Мариуполе открылась фотовыставка «Несокрушимые»25.08.2017 19:32
В помещении городского Дворца молодежи Мариуполя открылась авторская фотовыставка фотокорреспондента газеты «Приазовский рабочий» Алины Комаровой. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
«Мальчик бегал на полигон, чтобы на вырученные за металл деньги купить хлеба»25.08.2017 19:14
Вокруг дома, построенного на пожертвования украинцев для пострадавшего от взрыва боеприпаса Коли Нижниковского, разгорелся скандал. Вместе с этим вскрылись шокирующие подробности Колиной жизни и ... подробнее →
“ЗАХІД-2017". Чи готова Україна до сценарію вторгнення з півночі?25.08.2017 18:53
Останній місяць в інформаційному просторі активно обговорюють спільні стратегічні навчання (ССН) Збройних сил Російської Федерації й Республіки Білорусь під назвою "ЗАХІД-2017", що відбудуться у ... подробнее →
Залякування та тортури: Діячі культури РФ назвали ситуацію з режисером Серебренніковим свавіллям25.08.2017 18:30
Члени Асоціації театральних критиків Росії опублікували відкриту заяву з приводу переслідування режисера Кирила Серебреннікова і інших членів Сьомий студії, назвавши дії російських силовиків ... подробнее →
«Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва25.08.2017 18:09
Хоча літо й називають періодом інформаційного затишшя, зовсім без приводів для обговорення українська аудиторія не залишається. Поки народні депутати догулюють довгу відпустку, на допомогу прийшли ... подробнее →
В «Ашане» по готовым суши бегают живые мыши25.08.2017 17:54
В киевском гипермаркете «Ашан», расположенном в ТРЦ «SkyMall», на витрине в тарелке с готовыми суши очевидцы сфотографировали живую мышь. Фото опубликовали в социальной ... подробнее →
В Украине запущена система идентификации боевиков по фото25.08.2017 17:30
Центр "Миротворец" до Дня Независимости Украины запустил в рабочем режиме автоматизированную систему анализа изображений и распознавания лиц "Identigraf". Об этом говорится на сайте центра. ... подробнее →
В Днепре рыбаки выловили редкую рыбу из Америки25.08.2017 17:10
Все любители рыбалки на территории водоемов Днепра и Днепропетровской области были немало удивлены, после того, как ученые зафиксировали в наших водах появление нового обитателя. Так, недавно на ... подробнее →
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