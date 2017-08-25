Как Россия пытается дискредитировать Украину пассажирскими самолетами для КНДР

25.08.2017 22:12

Любят в России «наступать на грабли» — это, наверное, такая национальная забава, которую на вооружение себе еще взяли и российские пропагандисты, и спецслужбы. В Москве все никак не ... подробнее →

В Сумах ребенок погиб, поранившись на детской площадке: чего не сделали родители, чтобы спасти ребенка

25.08.2017 21:50

В Сумах 5-летняя девочка заразилась смертельной инфекцией, поранившись на детской площадке. Ребенок мог бы выжить, если бы родители вовремя сделали ему прививку. 5-летняя девочка умерла от ... подробнее →

Оружие США в руках Украины может помочь дипломатии - экс-заместитель генсека НАТО

25.08.2017 21:29

США ищут новые способы защиты суверенитета Украины, поскольку Минский процесс зашел в тупик. И именно поэтому усиливаются дискуссии о целесообразности расширения военной помощи. Об этом в ... подробнее →

Почему курятина в Украине бьет ценовые рекорды

25.08.2017 21:10

Украинцев, которые после резкого подорожания свинины и говядины могли позволить себе разве что традиционно более дешевую курицу, теперь попали под новый ценовой удар. За последние дни тушка ... подробнее →

«МЫ ЦИТИРУЕМ ДРУГ ДРУГУ ФРАЗЫ ИЗ «ТИТАНИКА»: КЕЙТ УИНСЛЕТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ОТНОШЕНИЯ С ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО

25.08.2017 20:52

После выхода фильма «Титаник» СМИ то и дело приписывали роман Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, однако оба опровергали эту информацию. Новая волна слухов прокатилась после того, как ... подробнее →

У малыша болит живот: 3 основные причины

25.08.2017 20:26

Боль в животе – один из самых распространенных симптомов у ребенка в первые годы жизни, с которым родители чаще всего обращаются к педиатру.  Причин может быть множество, а об основных на ... подробнее →

В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ

25.08.2017 20:11

Неухоженные, грязные дети в возрасте от 2 до 14 лет, антисанитария в доме. Однако самое страшное, что вместо материнской ласки дочери слышат от родного человека в свой адрес только нецензурную брань. ... подробнее →

Фельштинский: Путин оказался не готов убивать сотни тысяч людей, как к этому был готов Сталин

25.08.2017 19:51

Может ли Владимир Путин начать третью мировую войну, жив ли Борис Березовский, кто и по какой причине убил Михаила Лесина, влияет ли российская оппозиция на действующую власть, кто станет следующим ... подробнее →

В Мариуполе открылась фотовыставка «Несокрушимые»

25.08.2017 19:32

В помещении городского Дворца молодежи Мариуполя открылась авторская фотовыставка фотокорреспондента газеты «Приазовский рабочий» Алины Комаровой. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

«Мальчик бегал на полигон, чтобы на вырученные за металл деньги купить хлеба»

25.08.2017 19:14

Вокруг дома, построенного на пожертвования украинцев для пострадавшего от взрыва боеприпаса Коли Нижниковского, разгорелся скандал. Вместе с этим вскрылись шокирующие подробности Колиной жизни и ... подробнее →

“ЗАХІД-2017". Чи готова Україна до сценарію вторгнення з півночі?

25.08.2017 18:53

Останній місяць в інформаційному просторі активно обговорюють спільні стратегічні навчання (ССН) Збройних сил Російської Федерації й Республіки Білорусь під назвою "ЗАХІД-2017", що відбудуться у ... подробнее →

Залякування та тортури: Діячі культури РФ назвали ситуацію з режисером Серебренніковим свавіллям

25.08.2017 18:30

Члени Асоціації театральних критиків Росії опублікували відкриту заяву з приводу переслідування режисера Кирила Серебреннікова і інших членів Сьомий студії, назвавши дії російських силовиків ... подробнее →

«Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва

25.08.2017 18:09

Хоча літо й називають періодом інформаційного затишшя, зовсім без приводів для обговорення українська аудиторія не залишається. Поки народні депутати догулюють довгу відпустку, на допомогу прийшли ... подробнее →

В «Ашане» по готовым суши бегают живые мыши

25.08.2017 17:54

В киевском гипермаркете «Ашан», расположенном в ТРЦ «SkyMall», на витрине в тарелке с готовыми суши очевидцы сфотографировали живую мышь. Фото опубликовали в социальной ... подробнее →

В Украине запущена система идентификации боевиков по фото

25.08.2017 17:30

Центр "Миротворец" до Дня Независимости Украины запустил в рабочем режиме автоматизированную систему анализа изображений и распознавания лиц "Identigraf". Об этом говорится на сайте центра. ... подробнее →

В Днепре рыбаки выловили редкую рыбу из Америки

25.08.2017 17:10

Все любители рыбалки на территории водоемов Днепра и Днепропетровской области были немало удивлены, после того, как ученые зафиксировали в наших водах появление нового обитателя. Так, недавно на ... подробнее →

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