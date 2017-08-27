Боєць АТО пів року в полоні бойовиків приховував український прапор27.08.2017 22:13
Бійцеві АТО Максиму Авраменку з позивним «Богун» вдалося зберегти в полоні бойовиків в окупованому Донецьку прапор України. Про це розповів волонтер Павло Нетьосов, передає ... подробнее →
Там исчезают иллюзии: в Украине оценили вероятность восстания в "Л/ДНР"27.08.2017 21:50
На территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей недовольство людей не может перерасти в восстание. Об этом пишет Апостроф со ссылкой на политолога Кирилла Сазонова, журналиста ... подробнее →
В ОРЛО местные жители разоружили трех боевиков, - разведка27.08.2017 21:33
На временно неподконтрольной Украине территории Луганской области местные жители разоружили трех боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны ... подробнее →
Голова Незалежної асоціації банків озвучив прогноз інфляції до кінця року27.08.2017 21:14
Голова Незалежної асоціації банків України, екс-міністр економіки Роман Шпек спрогнозував, що інфляція до кінця року складе близько 13,5%. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю ... подробнее →
В анексованій Керчі почали зводити арку Кримського мосту27.08.2017 20:50
У неділю, 27 серпня, будівельники мосту через Керченську протоку в анексованому Криму почали транспортування та встановлення залізничних арок. Термін встановлення конструкції на фарватері ... подробнее →
"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер.27.08.2017 20:24
Отказ от ядерного оружия был хорошим решением для Украины, даже несмотря на российскую агрессию на Донбассе. Как передает Цензор.НЕТ , об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил ... подробнее →
"Оппоблок" стремительно теряет поддержку избирателей, - Мураев27.08.2017 20:10
Партия "Оппозиционный блок" системно "обманывает" избирателей и потому теряет их поддержку. Такое мнение высказал народный депутат Украины, глава политсовета партии "За життя" Евгений Мураев в прямом ... подробнее →
АМЕРИКАНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ СОВЕРШИЛ КАСКАДЕРСКИЙ ТРЮК, САМ ТОГО НЕ ЖЕЛАЯ27.08.2017 19:54
Семья из США перепрыгнула реку на автомобиле Toyota RAV4. Как сообщает телеканал CBS, машина оказалась на разводном мосту в Нью-Джерси, когда тот начал «открываться». Никто не ... подробнее →
Фахівці: хакери розсилають віруси у листах зі спойлерами "Гри престолів"27.08.2017 19:31
Фахівці компанії Proofpoint, що спеціалізується на безпеці електронної пошти і запобігання витоку даних, розповіли про розсилку шкідливих листів зі спойлерами серіалу «Гра Престолів». Про ... подробнее →
В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину27.08.2017 19:10
В больницу с телесными повреждениями поступил мужчина, которого в центре Мариуполя сбил тепловоз, сообщает MRPL.CITY. Центральный отдел полиции Донецкой области передает, что сообщение ... подробнее →
В День Независимости в ДР Конго наградили украинских миротворцев медалями ООН "За службу миру"27.08.2017 18:50
В рамках празднования 26-й годовщины Независимости Украины в Демократической Республике Конго, на аэродроме города Гома состоялся "Парад медалей" украинского национального контингента. На церемонию ... подробнее →
ДВІ ПОЖЕЖІ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ СТАЛОСЯ В УКРАЇНІ ЗА ДВА ДНІ27.08.2017 18:33
У Київській області біля Фастова загорівся електропоїзд № 828 Жмеринка - Київ. Повідомляється, що жертв немає. Пасажири встигли вийти з вагонів. Про це повідомляє прес-служба Укрзаліниці. ... подробнее →
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРИВНЫ: КАК ОНА ПРОЖИЛА 21 ГОД И СКОЛЬКО ПРОЖИВЕТ ЕЩЕ?27.08.2017 18:11
Эйфория от сезонного укрепления гривны заставляет напомнить о двух вещах: почему она подешевела за 21 год в 18,6 раз и почему она упала к доллару в 14,6 раз. И что нам со всем этим делать. Гривна ... подробнее →
Правила оформления субсидии на твердое топливо в Украине в 2017 году27.08.2017 17:54
Потребители, жилье которых не оборудовано электро-, тепло- или газоснабжением, могут оформить субсидию на оплату покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Правила ... подробнее →
Нужно принять решение: российский политик рассказал, что Украине сделать для возврата Крыма27.08.2017 17:34
Бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер Константин Боровой не увидел твердого решения в Украине относительно того, нужно ли возвращать оккупированный Крым. Об этом он сообщил в интервью изданию ... подробнее →
Ученые считают, что кошка одновременно владеет пятью личностями27.08.2017 17:11
Ученые из Южной Австралии считают, что кошка одновременно владеет пятью личностями. Они подразумевали то, что у кошки есть такие же характеристики, как у человека: импульсивность, нервозность и ... подробнее →
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