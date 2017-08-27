Боєць АТО пів року в полоні бойовиків приховував український прапор

27.08.2017 22:13

Бійцеві АТО Максиму Авраменку з позивним «Богун» вдалося зберегти в полоні бойовиків в окупованому Донецьку прапор України. Про це розповів волонтер Павло Нетьосов, передає  ... подробнее →

Там исчезают иллюзии: в Украине оценили вероятность восстания в "Л/ДНР"

27.08.2017 21:50

На территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей недовольство людей не может перерасти в восстание. Об этом пишет Апостроф со ссылкой на политолога Кирилла Сазонова, журналиста ... подробнее →

В ОРЛО местные жители разоружили трех боевиков, - разведка

27.08.2017 21:33

На временно неподконтрольной Украине территории Луганской области местные жители разоружили трех боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны ... подробнее →

Голова Незалежної асоціації банків озвучив прогноз інфляції до кінця року

27.08.2017 21:14

Голова Незалежної асоціації банків України, екс-міністр економіки Роман Шпек спрогнозував, що інфляція до кінця року складе близько 13,5%. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю ... подробнее →

В анексованій Керчі почали зводити арку Кримського мосту

27.08.2017 20:50

У неділю, 27 серпня, будівельники мосту через Керченську протоку в анексованому Криму почали транспортування та встановлення залізничних арок. Термін встановлення конструкції на фарватері ... подробнее →

"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер.

27.08.2017 20:24

Отказ от ядерного оружия был хорошим решением для Украины, даже несмотря на российскую агрессию на Донбассе. Как передает Цензор.НЕТ , об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил ... подробнее →

"Оппоблок" стремительно теряет поддержку избирателей, - Мураев

27.08.2017 20:10

Партия "Оппозиционный блок" системно "обманывает" избирателей и потому теряет их поддержку. Такое мнение высказал народный депутат Украины, глава политсовета партии "За життя" Евгений Мураев в прямом ... подробнее →

АМЕРИКАНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ СОВЕРШИЛ КАСКАДЕРСКИЙ ТРЮК, САМ ТОГО НЕ ЖЕЛАЯ

27.08.2017 19:54

Семья из США перепрыгнула реку на автомобиле Toyota RAV4. Как сообщает телеканал CBS, машина оказалась на разводном мосту в Нью-Джерси, когда тот начал «открываться». Никто не ... подробнее →

Фахівці: хакери розсилають віруси у листах зі спойлерами "Гри престолів"

27.08.2017 19:31

Фахівці компанії Proofpoint, що спеціалізується на безпеці електронної пошти і запобігання витоку даних, розповіли про розсилку шкідливих листів зі спойлерами серіалу «Гра Престолів». Про ... подробнее →

В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину

27.08.2017 19:10

В больницу с телесными повреждениями поступил мужчина, которого в центре Мариуполя сбил тепловоз, сообщает MRPL.CITY. Центральный отдел полиции Донецкой области передает, что сообщение ... подробнее →

В День Независимости в ДР Конго наградили украинских миротворцев медалями ООН "За службу миру"

27.08.2017 18:50

В рамках празднования 26-й годовщины Независимости Украины в Демократической Республике Конго, на аэродроме города Гома состоялся "Парад медалей" украинского национального контингента. На церемонию ... подробнее →

ДВІ ПОЖЕЖІ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ СТАЛОСЯ В УКРАЇНІ ЗА ДВА ДНІ

27.08.2017 18:33

У Київській області біля Фастова загорівся електропоїзд № 828 Жмеринка - Київ. Повідомляється, що жертв немає. Пасажири встигли вийти з вагонів. Про це повідомляє прес-служба Укрзаліниці. ... подробнее →

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРИВНЫ: КАК ОНА ПРОЖИЛА 21 ГОД И СКОЛЬКО ПРОЖИВЕТ ЕЩЕ?

27.08.2017 18:11

Эйфория от сезонного укрепления гривны заставляет напомнить о двух вещах: почему она подешевела за 21 год в 18,6 раз и почему она упала к доллару в 14,6 раз. И что нам со всем этим делать. Гривна ... подробнее →

Правила оформления субсидии на твердое топливо в Украине в 2017 году

27.08.2017 17:54

Потребители, жилье которых не оборудовано электро-, тепло- или газоснабжением, могут оформить субсидию на оплату покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Правила ... подробнее →

Нужно принять решение: российский политик рассказал, что Украине сделать для возврата Крыма

27.08.2017 17:34

Бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер Константин Боровой не увидел твердого решения в Украине относительно того, нужно ли возвращать оккупированный Крым. Об этом он сообщил в интервью изданию ... подробнее →

Ученые считают, что кошка одновременно владеет пятью личностями

27.08.2017 17:11

Ученые из Южной Австралии считают, что кошка одновременно владеет пятью личностями. Они подразумевали то, что у кошки есть такие же характеристики, как у человека: импульсивность, нервозность и ... подробнее →

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