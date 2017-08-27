На временно неподконтрольной Украине территории Луганской области местные жители разоружили трех боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны ... подробнее →

На территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей недовольство людей не может перерасти в восстание. Об этом пишет Апостроф со ссылкой на политолога Кирилла Сазонова, журналиста ... подробнее →

Семья из США перепрыгнула реку на автомобиле Toyota RAV4. Как сообщает телеканал CBS, машина оказалась на разводном мосту в Нью-Джерси, когда тот начал «открываться». Никто не ... подробнее →

Партия "Оппозиционный блок" системно "обманывает" избирателей и потому теряет их поддержку. Такое мнение высказал народный депутат Украины, глава политсовета партии "За життя" Евгений Мураев в прямом ... подробнее →

Отказ от ядерного оружия был хорошим решением для Украины, даже несмотря на российскую агрессию на Донбассе. Как передает Цензор.НЕТ , об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил ... подробнее →

У неділю, 27 серпня, будівельники мосту через Керченську протоку в анексованому Криму почали транспортування та встановлення залізничних арок. Термін встановлення конструкції на фарватері ... подробнее →

В рамках празднования 26-й годовщины Независимости Украины в Демократической Республике Конго, на аэродроме города Гома состоялся "Парад медалей" украинского национального контингента. На церемонию ... подробнее →

В больницу с телесными повреждениями поступил мужчина, которого в центре Мариуполя сбил тепловоз, сообщает MRPL.CITY. Центральный отдел полиции Донецкой области передает, что сообщение ... подробнее →

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРИВНЫ: КАК ОНА ПРОЖИЛА 21 ГОД И СКОЛЬКО ПРОЖИВЕТ ЕЩЕ? 27.08.2017 18:11 Эйфория от сезонного укрепления гривны заставляет напомнить о двух вещах: почему она подешевела за 21 год в 18,6 раз и почему она упала к доллару в 14,6 раз. И что нам со всем этим делать. Гривна ... подробнее →

Ученые считают, что кошка одновременно владеет пятью личностями 27.08.2017 17:11 Ученые из Южной Австралии считают, что кошка одновременно владеет пятью личностями. Они подразумевали то, что у кошки есть такие же характеристики, как у человека: импульсивность, нервозность и ... подробнее →