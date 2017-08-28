Губернатор рассказал о рейдерском захвате херсонской мореходки

28.08.2017 22:27

Рейдерский захват Херсонской государственной морской академии, составной частью которого был отзыв или отмена лицензии существующей в ХГМА учебно-тренажерной базы, удалось остановить. Об этом ... подробнее →

Ivan NAVI подрался из-за девушки

28.08.2017 22:05

В юные годы Ivan NAVI занимался боксом    Певец Ivan NAVI  в своем Instagram показал кадры со съемок нового клипа на песню " Химия ", которые прошли на днях на ... подробнее →

Вперше з часів Незалежності: українські області б’ють урожайний рекорд

28.08.2017 21:45

15  українських  областей продемонстрували в цьому році найвищу врожайність за весь період Незалежності Про це повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства. За ... подробнее →

В Италии ученые обнаружили сенсационную находку

28.08.2017 21:25

Археологи обнаружили на Сицилии вино возрастом шесть тысяч лет. Археологи из Университета Флориды обнаружили на острове Сицилия сосуд с вином, которое относится к IV веку до нашей эры. Об этом ... подробнее →

Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы

28.08.2017 21:04

C 1 cентября компания «Киевстар» закрывает ряд старых тарифных планов для контракта. Изменения коснутся следующих тарифных планов: «Киевстар Комфорт 35», «Киевстар ... подробнее →

У Кореї знову готуються запустити ядерну боєголовку

28.08.2017 20:40

У  Північній Кореї  ймовірно готуються до шостого випробування ядерної зброї Про це повідомляє CNN з посиланням на Національну розвідувальну службу Сеула. Видання зазначає, що ... подробнее →

Ученые шокировали прогнозом на будущее смартфонов

28.08.2017 20:20

Ученые из Делаверского университета опровергли мнение экспертов Ученые из Делаверского университета пришли к выводу, что к 2030 году эре смартфонов наступит конец, но не из-за того, что они ... подробнее →

Конфуз у росЗМІ: Порошенка призначили «президентом Росії»

28.08.2017 20:02

Пропагандистський канал «Звезда» допустив конфуз, випустивши новину про те, що президент Петро Порошенко привітав мешканців окупованого Донецьку, про що  інформує replyua.net . ... подробнее →

Ученые нашли космическое облако спирта

28.08.2017 19:45

Излучение также в 90 раз ярче, чем то, которое нашли ранее в пределах Млечного Пути. Астронавты из Австралии и Китая зафиксировали сигналы облака метанола в галактике NGC 4945, которая удалена от ... подробнее →

Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом

28.08.2017 19:30

За словами Президента Петра Порошенка, Україна буде відновлювати зруйновану війною  інфраструктуру , будувати дороги Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна, незважаючи на російську агресію крок за кроком продовжувати розвиток мирного життя на ... подробнее →

Три методи для лікування варикозу

28.08.2017 19:15

Не зволікайте і лікуйте варикоз негайно. Детальніше читайте у " Країні Здоров'я ". Масло часнику Часник є відмінним протизапальним засобом для  лікування  симптомів варикозного ... подробнее →

Анджелина Джоли наладила отношения с Брэдом Питтом

28.08.2017 18:53

Энджи не забыла, как Брэд поддерживал ее во время операции по удалению груди Отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли улучшаются. Еще недавно актриса активно мешала общению Питта с детьми, но с ... подробнее →

Визит Рика Перри в Украину перенесен: названа причина

28.08.2017 18:38

"Нафтогаз", который готовил презентацию к приезду Перри, сообщил, когда ожидать американского министра в Киеве Министр энергетики  США  Рик Перри приедет в Украину в ноябре – его ... подробнее →

Осенью страну может ждать вторая часть «угольной блокады»

28.08.2017 18:20

Как  передает replyua.net , со ссылкой на Reuters в Кремле уже открыто говорят, что отжатый в результате «блокады» Семенченко- Захарченко  антрацит террористы сбывают на ... подробнее →

В Луганске убили двух «депутатов парламента ЛНР»

28.08.2017 18:06

В оккупированном российско-террористическими войсками Луганске убили двух "депутатов" так называемого парламента "ЛНР". Об этом заявил на брифинге "заместитель генерального прокурора" "ЛНР" ... подробнее →

Синоптики рассказали о холодных августовских днях и о бабьем лете в начале сентября

28.08.2017 17:45

В ближайшие дни на всей территории Украины ожидается похолодание, однако в первые числа сентября в страну придет бабье лето. Как  информирует replyua.net  со ссылкой на Гидрометцентр, ... подробнее →

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