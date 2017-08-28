Археологи обнаружили на Сицилии вино возрастом шесть тысяч лет. Археологи из Университета Флориды обнаружили на острове Сицилия сосуд с вином, которое относится к IV веку до нашей эры. Об этом ... подробнее →

15 українських областей продемонстрували в цьому році найвищу врожайність за весь період Незалежності Про це повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства. За ... подробнее →

В юные годы Ivan NAVI занимался боксом Певец Ivan NAVI в своем Instagram показал кадры со съемок нового клипа на песню " Химия ", которые прошли на днях на ... подробнее →

Рейдерский захват Херсонской государственной морской академии, составной частью которого был отзыв или отмена лицензии существующей в ХГМА учебно-тренажерной базы, удалось остановить. Об этом ... подробнее →

Пропагандистський канал «Звезда» допустив конфуз, випустивши новину про те, що президент Петро Порошенко привітав мешканців окупованого Донецьку, про що інформує replyua.net . ... подробнее →

Ученые из Делаверского университета опровергли мнение экспертов Ученые из Делаверского университета пришли к выводу, что к 2030 году эре смартфонов наступит конец, но не из-за того, что они ... подробнее →

У Північній Кореї ймовірно готуються до шостого випробування ядерної зброї Про це повідомляє CNN з посиланням на Національну розвідувальну службу Сеула. Видання зазначає, що ... подробнее →

Ученые нашли космическое облако спирта 28.08.2017 19:45 Излучение также в 90 раз ярче, чем то, которое нашли ранее в пределах Млечного Пути. Астронавты из Австралии и Китая зафиксировали сигналы облака метанола в галактике NGC 4945, которая удалена от ... подробнее →

Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом 28.08.2017 19:30 За словами Президента Петра Порошенка, Україна буде відновлювати зруйновану війною інфраструктуру , будувати дороги Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна, незважаючи на російську агресію крок за кроком продовжувати розвиток мирного життя на ... подробнее →

Три методи для лікування варикозу 28.08.2017 19:15 Не зволікайте і лікуйте варикоз негайно. Детальніше читайте у " Країні Здоров'я ". Масло часнику Часник є відмінним протизапальним засобом для лікування симптомів варикозного ... подробнее →