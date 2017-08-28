Губернатор рассказал о рейдерском захвате херсонской мореходки28.08.2017 22:27
Рейдерский захват Херсонской государственной морской академии, составной частью которого был отзыв или отмена лицензии существующей в ХГМА учебно-тренажерной базы, удалось остановить. Об этом ... подробнее →
Ivan NAVI подрался из-за девушки28.08.2017 22:05
В юные годы Ivan NAVI занимался боксом Певец Ivan NAVI в своем Instagram показал кадры со съемок нового клипа на песню " Химия ", которые прошли на днях на ... подробнее →
Вперше з часів Незалежності: українські області б’ють урожайний рекорд28.08.2017 21:45
15 українських областей продемонстрували в цьому році найвищу врожайність за весь період Незалежності Про це повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства. За ... подробнее →
В Италии ученые обнаружили сенсационную находку28.08.2017 21:25
Археологи обнаружили на Сицилии вино возрастом шесть тысяч лет. Археологи из Университета Флориды обнаружили на острове Сицилия сосуд с вином, которое относится к IV веку до нашей эры. Об этом ... подробнее →
Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы28.08.2017 21:04
C 1 cентября компания «Киевстар» закрывает ряд старых тарифных планов для контракта. Изменения коснутся следующих тарифных планов: «Киевстар Комфорт 35», «Киевстар ... подробнее →
У Кореї знову готуються запустити ядерну боєголовку28.08.2017 20:40
У Північній Кореї ймовірно готуються до шостого випробування ядерної зброї Про це повідомляє CNN з посиланням на Національну розвідувальну службу Сеула. Видання зазначає, що ... подробнее →
Ученые шокировали прогнозом на будущее смартфонов28.08.2017 20:20
Ученые из Делаверского университета опровергли мнение экспертов Ученые из Делаверского университета пришли к выводу, что к 2030 году эре смартфонов наступит конец, но не из-за того, что они ... подробнее →
Конфуз у росЗМІ: Порошенка призначили «президентом Росії»28.08.2017 20:02
Пропагандистський канал «Звезда» допустив конфуз, випустивши новину про те, що президент Петро Порошенко привітав мешканців окупованого Донецьку, про що інформує replyua.net . ... подробнее →
Ученые нашли космическое облако спирта28.08.2017 19:45
Излучение также в 90 раз ярче, чем то, которое нашли ранее в пределах Млечного Пути. Астронавты из Австралии и Китая зафиксировали сигналы облака метанола в галактике NGC 4945, которая удалена от ... подробнее →
Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом28.08.2017 19:30
За словами Президента Петра Порошенка, Україна буде відновлювати зруйновану війною інфраструктуру , будувати дороги Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна, незважаючи на російську агресію крок за кроком продовжувати розвиток мирного життя на ... подробнее →
Три методи для лікування варикозу28.08.2017 19:15
Не зволікайте і лікуйте варикоз негайно. Детальніше читайте у " Країні Здоров'я ". Масло часнику Часник є відмінним протизапальним засобом для лікування симптомів варикозного ... подробнее →
Анджелина Джоли наладила отношения с Брэдом Питтом28.08.2017 18:53
Энджи не забыла, как Брэд поддерживал ее во время операции по удалению груди Отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли улучшаются. Еще недавно актриса активно мешала общению Питта с детьми, но с ... подробнее →
Визит Рика Перри в Украину перенесен: названа причина28.08.2017 18:38
"Нафтогаз", который готовил презентацию к приезду Перри, сообщил, когда ожидать американского министра в Киеве Министр энергетики США Рик Перри приедет в Украину в ноябре – его ... подробнее →
Осенью страну может ждать вторая часть «угольной блокады»28.08.2017 18:20
Как передает replyua.net , со ссылкой на Reuters в Кремле уже открыто говорят, что отжатый в результате «блокады» Семенченко- Захарченко антрацит террористы сбывают на ... подробнее →
В Луганске убили двух «депутатов парламента ЛНР»28.08.2017 18:06
В оккупированном российско-террористическими войсками Луганске убили двух "депутатов" так называемого парламента "ЛНР". Об этом заявил на брифинге "заместитель генерального прокурора" "ЛНР" ... подробнее →
Синоптики рассказали о холодных августовских днях и о бабьем лете в начале сентября28.08.2017 17:45
В ближайшие дни на всей территории Украины ожидается похолодание, однако в первые числа сентября в страну придет бабье лето. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, ... подробнее →
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