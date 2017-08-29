На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"

29.08.2017 22:34

Этой зимой украинцев будут атаковать три штамма гриппа. На носу осень, а значит, и первая волна простудных заболеваний на подходе: мокрые ноги, холодный воздух, дети возвращаются в школы, ... подробнее →

Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики.

29.08.2017 22:06

Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики. Об этом заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко ... подробнее →

"С 29 августа 2014-года "слово русского офицера" - это слово пса, о которого можно спокойно вытирать ноги", - Арестович жестко "размазал" путинские войска, вспоминая об Иловайской трагедии

29.08.2017 21:42

Во вторник, 29 августа, украинцы отмечают третью годовщину Иловайской трагедии, в ходе которой от рук российского оккупанта головы сложили 366 украинских воинов. По этому поводу с очень жестким ... подробнее →

ВСУ приняли на вооружение новый ракетный комплекс

29.08.2017 21:15

Он позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км. Вооруженные силы Украины приняли на вооружение легкий переносной ракетный комплекс Корсар. Об этом сообщает пресс-служба ГК Укроборонпром. Комплекс ... подробнее →

Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление

29.08.2017 20:48

ВСУ адекватно отреагируют на обстрелы и наступательные операции противника. По итогам достигнутых во время переговоров в "нормандском формате" соглашений в воинских частях и подразделениях ВСУ, ... подробнее →

Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс

29.08.2017 20:22

Двухколесная тележка, 50 кг огурцов и помидоров, расфасованные по ящикам, много часов в очередях. Такой путь по несколько раз в день преодолевают фермеры прифронтовой Станицы Луганской. Тянут на ... подробнее →

"В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной

29.08.2017 19:56

Взгляды Президента США Дональда Трампа и его непосредственного окружения абсолютно расходятся по вопросам внешней политики, заявил политолог, директор организации "Евразийская демократическая ... подробнее →

Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины

29.08.2017 19:26

Зная о минах, отдыхающие продолжают купаться в море, пишет 0629 , ссылаясь на отчет ОБСЕ. 27 августа члены патруля Миссии увидели 13 предупредительных знаков о минной опасности на русском языке ... подробнее →

Юнкер попытался снять розовые очки у Порошенко

29.08.2017 19:06

Ранее Порошенко заявил о том, что "перед Украиной одна дорога – широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в ЕС и членству в НАТО". Президент Европейской комиссии Жан-Клод ... подробнее →

И будет тут новая военная база России: жителей оккупированного Крыма шокировал приказ Минобороны РФ о принудительном выселении - крымчане в ужасе от российского беспредела

29.08.2017 18:42

Смотрителям Херсонесского маяка надо выселиться из своих домов согласно приказу Минобороны РФ. Копию приказа в своем "ЖЖ" разместил блогер Юрий Югансон, сообщает " Диалог. UA ". Маяк на мысе ... подробнее →

Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?

29.08.2017 18:16

Известный фотожурналист Сергей Ваганов, который летом 2014 года выехал из оккупированного Донецка в Мариуполь был лишен права получать украинскую пенсию Пенсионным фондом Украины на совершенно ... подробнее →

Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО

29.08.2017 17:49

Жириновский заявил, что Путин допустил стратегический просчет в 2014 году, сразу не аннексировав всю территорию Украины. Одиозный лидер российской так называемой "Либерально-демократической партии" ... подробнее →

Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО

29.08.2017 17:32

«МГБ» («Министерство государственной безопасности») «ЛНР» заявило о том, что «пресекло деятельность сектантов, помогавшим СБУ и неонацистам». ... подробнее →

Кремлевская “хитрость” поможет Порошенко вернуть Донбасс: у Путина рассказали о “мягкой силе” Киева

29.08.2017 17:01

Официальный Киев сделал ставку на то, что у Москвы не хватит средств содержать аннексированный Крым и пылающий Донбасс. Украина может использовать опыт РФ по отношению к подконтрольной части ... подробнее →

Абонплата и платежки за газ: сколько будем платить и почему важно правильно выбрать счетчик

29.08.2017 16:38

Большая часть украинцев сжигают голубое топливо только для приготовления пищи. После введения абонплаты платить им придется больше. Уже в следующем году во всех домах должны стоять счетчики на газ. В ... подробнее →

Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса

29.08.2017 16:21

Перед Кремлем возник выбор: признавать “ДНР” и “ЛНР” как суверенные государства или смириться с потерей этих территорий. При этом десятки тысяч коллаборантов и оккупантов ... подробнее →

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