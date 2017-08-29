Он позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км. Вооруженные силы Украины приняли на вооружение легкий переносной ракетный комплекс Корсар. Об этом сообщает пресс-служба ГК Укроборонпром. Комплекс ... подробнее →

Во вторник, 29 августа, украинцы отмечают третью годовщину Иловайской трагедии, в ходе которой от рук российского оккупанта головы сложили 366 украинских воинов. По этому поводу с очень жестким ... подробнее →

Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики. Об этом заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко ... подробнее →

Этой зимой украинцев будут атаковать три штамма гриппа. На носу осень, а значит, и первая волна простудных заболеваний на подходе: мокрые ноги, холодный воздух, дети возвращаются в школы, ... подробнее →

Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление 29.08.2017 20:48 ВСУ адекватно отреагируют на обстрелы и наступательные операции противника. По итогам достигнутых во время переговоров в "нормандском формате" соглашений в воинских частях и подразделениях ВСУ, ... подробнее →

Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс 29.08.2017 20:22 Двухколесная тележка, 50 кг огурцов и помидоров, расфасованные по ящикам, много часов в очередях. Такой путь по несколько раз в день преодолевают фермеры прифронтовой Станицы Луганской. Тянут на ... подробнее →