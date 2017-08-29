На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"29.08.2017 22:34
Этой зимой украинцев будут атаковать три штамма гриппа. На носу осень, а значит, и первая волна простудных заболеваний на подходе: мокрые ноги, холодный воздух, дети возвращаются в школы, ... подробнее →
Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики.29.08.2017 22:06
Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики. Об этом заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко ... подробнее →
"С 29 августа 2014-года "слово русского офицера" - это слово пса, о которого можно спокойно вытирать ноги", - Арестович жестко "размазал" путинские войска, вспоминая об Иловайской трагедии29.08.2017 21:42
Во вторник, 29 августа, украинцы отмечают третью годовщину Иловайской трагедии, в ходе которой от рук российского оккупанта головы сложили 366 украинских воинов. По этому поводу с очень жестким ... подробнее →
ВСУ приняли на вооружение новый ракетный комплекс29.08.2017 21:15
Он позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км. Вооруженные силы Украины приняли на вооружение легкий переносной ракетный комплекс Корсар. Об этом сообщает пресс-служба ГК Укроборонпром. Комплекс ... подробнее →
Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление29.08.2017 20:48
ВСУ адекватно отреагируют на обстрелы и наступательные операции противника. По итогам достигнутых во время переговоров в "нормандском формате" соглашений в воинских частях и подразделениях ВСУ, ... подробнее →
Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс29.08.2017 20:22
Двухколесная тележка, 50 кг огурцов и помидоров, расфасованные по ящикам, много часов в очередях. Такой путь по несколько раз в день преодолевают фермеры прифронтовой Станицы Луганской. Тянут на ... подробнее →
"В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной29.08.2017 19:56
Взгляды Президента США Дональда Трампа и его непосредственного окружения абсолютно расходятся по вопросам внешней политики, заявил политолог, директор организации "Евразийская демократическая ... подробнее →
Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины29.08.2017 19:26
Зная о минах, отдыхающие продолжают купаться в море, пишет 0629 , ссылаясь на отчет ОБСЕ. 27 августа члены патруля Миссии увидели 13 предупредительных знаков о минной опасности на русском языке ... подробнее →
Юнкер попытался снять розовые очки у Порошенко29.08.2017 19:06
Ранее Порошенко заявил о том, что "перед Украиной одна дорога – широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в ЕС и членству в НАТО". Президент Европейской комиссии Жан-Клод ... подробнее →
И будет тут новая военная база России: жителей оккупированного Крыма шокировал приказ Минобороны РФ о принудительном выселении - крымчане в ужасе от российского беспредела29.08.2017 18:42
Смотрителям Херсонесского маяка надо выселиться из своих домов согласно приказу Минобороны РФ. Копию приказа в своем "ЖЖ" разместил блогер Юрий Югансон, сообщает " Диалог. UA ". Маяк на мысе ... подробнее →
Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?29.08.2017 18:16
Известный фотожурналист Сергей Ваганов, который летом 2014 года выехал из оккупированного Донецка в Мариуполь был лишен права получать украинскую пенсию Пенсионным фондом Украины на совершенно ... подробнее →
Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО29.08.2017 17:49
Жириновский заявил, что Путин допустил стратегический просчет в 2014 году, сразу не аннексировав всю территорию Украины. Одиозный лидер российской так называемой "Либерально-демократической партии" ... подробнее →
Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО29.08.2017 17:32
«МГБ» («Министерство государственной безопасности») «ЛНР» заявило о том, что «пресекло деятельность сектантов, помогавшим СБУ и неонацистам». ... подробнее →
Кремлевская “хитрость” поможет Порошенко вернуть Донбасс: у Путина рассказали о “мягкой силе” Киева29.08.2017 17:01
Официальный Киев сделал ставку на то, что у Москвы не хватит средств содержать аннексированный Крым и пылающий Донбасс. Украина может использовать опыт РФ по отношению к подконтрольной части ... подробнее →
Абонплата и платежки за газ: сколько будем платить и почему важно правильно выбрать счетчик29.08.2017 16:38
Большая часть украинцев сжигают голубое топливо только для приготовления пищи. После введения абонплаты платить им придется больше. Уже в следующем году во всех домах должны стоять счетчики на газ. В ... подробнее →
Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса29.08.2017 16:21
Перед Кремлем возник выбор: признавать “ДНР” и “ЛНР” как суверенные государства или смириться с потерей этих территорий. При этом десятки тысяч коллаборантов и оккупантов ... подробнее →
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