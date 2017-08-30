СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины30.08.2017 22:35
Российскую журналистку Первого канала Анну Курбатову принудительно вернут в РФ. Об этом сказано в сообщении пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, передает korrespondent.net . "Украина является ... подробнее →
Собаки превращают своих хозяев в долгожителей30.08.2017 22:09
С известной фразой Карлсона "Малыш, ну я же лучше собаки" могут поспорить британские ученые. Они выяснили, что собачники живут на 5 - 10 лет дольше, чем люди, которые не держат домашнего питомца, ... подробнее →
На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ30.08.2017 21:46
На Донбассе на ротационной основе с вооружением и техникой постоянно находятся 36 300 российских наемников, из которых 2900 – кадровые военные ВС РФ. Об этом свидетельствуют данные инфографики, ... подробнее →
ГПУ врет: украинское командование виновно в Иловайске наравне с Россией — Deutsche Welle30.08.2017 21:22
Украинские военные, выжившие под Иловайском, а также родственники погибших и правозащитники, раскритиковали выводы Главной военной прокуратуры Украины о причинах этой трагедии. Об этом говорится в ... подробнее →
В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты30.08.2017 20:49
В подконтрольной части Донецкой области свои двери 1 сентября распахнули 559 школ (36 из них расположены на линии соприкосновения). Во всех накануне нового учебного года прошли масштабные проверки ... подробнее →
Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен30.08.2017 20:24
Как заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен бюджетных средств, сообщает ... подробнее →
Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО30.08.2017 19:59
Президент самопровозглашенной "Приднестровской республики" Вадим Красносельский сделал заявление о том, что в случае объявления войны со стороны Молдовы сепаратисты готовы объявить мобилизацию и ... подробнее →
Турчинов рассказал, сколько Украина потратит на оборону в 2018 году30.08.2017 19:35
По мнению секретаря СНБО, оборонный бюджет государства в следующем году достигнет 162,7 млрд гривен. В следующем году общий оборонный бюджет украинского государства составит 162,7 млрд гривен, причем ... подробнее →
«Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы30.08.2017 19:11
С 25 августа на Донбассе действует «школьное перемирие». Точнее - не действует, т.к. боевики «Л-ДНР», а также российские кадровые военные и наёмники всех мастей ни на один ... подробнее →
В ДТЭК заверяют, что антрацит с неподконтрольного Донбасса в Украину не поставляется30.08.2017 18:45
Украина закрыта как рынок сбыта антрацитного угля с неподконтрольой территории Донбасса. Об этом сказал руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко сегодня на круглом столе "Есть ли будущее ... подробнее →
Півроку після захоплення. Як працює промисловість в "ДНР. ВИДЕО30.08.2017 18:20
Керівництво так званої "ДНР" закриватиме усі нерентабельні вугільні підприємства, що призведе до масового безробіття на непідконтрольній території. Про це сказав аналітик Донецького інституту ... подробнее →
США показали новое "супероружие" для защиты от России, которому нет аналогов в мире: американский рельсотрон наконец-то покинул лабораторию и готов выйти на полигон. ВИДЕО30.08.2017 17:51
Британская компания BAE Systems и американская General Atomics, которые занимаются разработкой оружия нового типа под названием "рельсотрон" наконец-то готовы вывести его из лаборатории и испытать на ... подробнее →
Йод: хорошего понемножку30.08.2017 17:26
Нередко люди стараются помазать йодом не только каждый прыщик, но и обширные и глубокие раны. Однако так ли полезен йод, что его можно без разбора лить большими количествами на нашу кожу? ... подробнее →
Дети тоже устают. Не меньше взрослых. И это опасно для здоровья30.08.2017 17:02
Малыши чаще всего очень энергичные. Однако после долгого дня в школе и игр с товарищами, вполне естественно, что ваш ребёнок возвращается домой и жалуется на усталость. Это нормально и ожидаемо. Но ... подробнее →
«Ничейная» пшеница в Приазовье. Почти детективная история30.08.2017 16:38
Тугие, налитые тяжёлым золотом колосья опускаются всё ниже к земле. Но никто не спешит собирать урожай, который мог бы буквально озолотить находящееся под Мариуполем село Покровское. Причиной ... подробнее →
Дерипаску подозревают в уничтожении "ЗАлКа" в интересах РФ и нанесении Украине ущерба почти на 40 млн долларов30.08.2017 16:11
Служба безопасности Украины сообщила совладельцу алюминиевой компании "РусАл" Олегу Дерипаске о подозрении в уничтожении единственного в Украине производителя первичного алюминия - Запорожского ... подробнее →
- Религией в «ЛНР» займется «Министерства культуры, спорта и молодежи»22:28
- В Авдеевке остро не хватает медиков22:04
- Проект госбюджета-2018 предусматривает увеличение расходов на здравоохранение – Гройсман20:26
- ДТП в Донецкой области: ребенка, возвращающегося из садика, сбило авто19:44
- Жителям Покровска, Селидово и Новогродовки нужно запастись водой15:45
- Так называемому «прокурору генпрокуратуры ЛНР» грозит до 15 лет тюрьмы15:08
- Эксперты раскрыли проблему боевиков "ДНР"14:28
- Сайт "Миротворец" опубликовал список "спецназовцев" "ДНР"13:19
- Служба автодорог в Донецкой области заплатит 415 миллионов за ремонт 26 км дорог по секретным ценам11:26
- Последнее предупреждение: ЛЭО обещает обесточить 6 водоканалов Луганщины 20 сентября10:43
- Как вести дискуссию? 5 полезных советов08:06
- Вчені придумали речовину, здатну замінити алкоголь 07:48
- В Норвегии обнаружили древний меч викингов07:33
- Религией в «ЛНР» займется «Министерства культуры, спорта и молодежи»22:28
- В Авдеевке остро не хватает медиков22:04
- Суд прийняв рішення розсекретити всі томи справи Гонгадзе 21:49
- Импортный уголь = российский21:24
- ВИЛКУЛ: СОЗДАННЫЙ ПРОТИВ МЕНЯ ФЕЙКОВЫЙ АККАУНТ В ФБ НЕИЗВЕСТНЫМ ОБОШЕЛСЯ В $10 ТЫС21:06
- 10 советов, как стать настоящим профессионалом20:46
- Проект госбюджета-2018 предусматривает увеличение расходов на здравоохранение – Гройсман20:26
- Как вести дискуссию? 5 полезных советов08:06
- Импортный уголь = российский21:24
- 10 советов, как стать настоящим профессионалом20:46
- Кредиты с подвохом: о чем умалчивают в банках и что стоит знать украинцам14:46
- Деньги на ветер, или Как теряют деньги украинские олигархи13:46
- 10 причин, почему постоянно хочется есть13:09
- Что такое хандра и как с ней бороться?12:07
- О чем "говорят" цветные сны: психиатры рассказали08:08
- Стало известно, в каком месяце рождаются самые успешные дети22:08
- Ужасный паразит атакует людей, ученые бьют тревогу21:40
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса
- Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу
- Пенсии: платить или не платить — советы от международных экспертов. ВИДЕО
- На Украине сообщили о смерти Виктора Януковича
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ
- Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь