СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины 30.08.2017 22:35 Российскую журналистку Первого канала Анну Курбатову принудительно вернут в РФ. Об этом сказано в сообщении пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, передает korrespondent.net . "Украина является ... подробнее →

Собаки превращают своих хозяев в долгожителей 30.08.2017 22:09 С известной фразой Карлсона "Малыш, ну я же лучше собаки" могут поспорить британские ученые. Они выяснили, что собачники живут на 5 - 10 лет дольше, чем люди, которые не держат домашнего питомца, ... подробнее →