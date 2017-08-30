СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины

30.08.2017 22:35

Российскую журналистку Первого канала Анну Курбатову принудительно вернут в РФ. Об этом сказано в сообщении пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, передает korrespondent.net . "Украина является ... подробнее →

Собаки превращают своих хозяев в долгожителей

30.08.2017 22:09

С известной фразой Карлсона "Малыш, ну я же лучше собаки" могут поспорить британские ученые. Они выяснили, что собачники живут на 5 - 10 лет дольше, чем люди, которые не держат домашнего питомца, ... подробнее →

На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ

30.08.2017 21:46

На Донбассе на ротационной основе с вооружением и техникой постоянно находятся 36 300 российских наемников, из которых 2900 – кадровые военные ВС РФ. Об этом свидетельствуют данные инфографики, ... подробнее →

ГПУ врет: украинское командование виновно в Иловайске наравне с Россией — Deutsche Welle

30.08.2017 21:22

Украинские военные, выжившие под Иловайском, а также родственники погибших и правозащитники, раскритиковали выводы Главной военной прокуратуры Украины о причинах этой трагедии. Об этом говорится в ... подробнее →

В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты

Во время открытия реконструированной школы в Покровске президента поразило исполнение Гимна маленькими жителями Донбасса. «То, что я сегодня услышал в Покровске, это было одно из лучших исполнений гимна, которые я когда-либо слышал в своей жизни. Вы его ф 30.08.2017 20:49

В подконтрольной части Донецкой области свои двери 1 сентября распахнули 559 школ (36 из них расположены на линии соприкосновения). Во всех накануне нового учебного года прошли масштабные проверки ... подробнее →

Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен

30.08.2017 20:24

Как заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен бюджетных средств, сообщает ... подробнее →

Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО

30.08.2017 19:59

Президент самопровозглашенной "Приднестровской республики" Вадим Красносельский сделал заявление о том, что в случае объявления войны со стороны Молдовы сепаратисты готовы объявить мобилизацию и ... подробнее →

Турчинов рассказал, сколько Украина потратит на оборону в 2018 году

30.08.2017 19:35

По мнению секретаря СНБО, оборонный бюджет государства в следующем году достигнет 162,7 млрд гривен. В следующем году общий оборонный бюджет украинского государства составит 162,7 млрд гривен, причем ... подробнее →

«Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы

Штаб АТО подчёркивает, что украинские воины продолжают поддерживать режим прекращения огня. Но в любой момент готовы «адекватно реагировать на все наступательные действия российско-оккупационных войск и враждебные обстрелы, которые несут угрозу нашим бойц 30.08.2017 19:11

С 25 августа на Донбассе действует «школьное перемирие». Точнее - не действует, т.к. боевики «Л-ДНР», а также российские кадровые военные и наёмники всех мастей ни на один ... подробнее →

В ДТЭК заверяют, что антрацит с неподконтрольного Донбасса в Украину не поставляется

30.08.2017 18:45

Украина закрыта как рынок сбыта антрацитного угля с неподконтрольой территории Донбасса. Об этом сказал руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко сегодня на круглом столе "Есть ли будущее ... подробнее →

Півроку після захоплення. Як працює промисловість в "ДНР. ВИДЕО

30.08.2017 18:20

Керівництво так званої "ДНР" закриватиме усі нерентабельні вугільні підприємства, що призведе до масового безробіття на непідконтрольній території. Про це сказав аналітик Донецького інституту ... подробнее →

США показали новое "супероружие" для защиты от России, которому нет аналогов в мире: американский рельсотрон наконец-то покинул лабораторию и готов выйти на полигон. ВИДЕО

30.08.2017 17:51

Британская компания BAE Systems и американская General Atomics, которые занимаются разработкой оружия нового типа под названием "рельсотрон" наконец-то готовы вывести его из лаборатории и испытать на ... подробнее →

Йод: хорошего понемножку

30.08.2017 17:26

Нередко люди стараются помазать йодом не только каждый прыщик, но и обширные и глубокие раны. Однако так ли полезен йод, что его можно без разбора лить большими количествами на нашу кожу?   ... подробнее →

 Дети тоже устают. Не меньше взрослых. И это опасно для здоровья

30.08.2017 17:02

Малыши чаще всего очень энергичные. Однако после долгого дня в школе и игр с товарищами, вполне естественно, что ваш ребёнок возвращается домой и жалуется на усталость. Это нормально и ожидаемо. Но ... подробнее →

«Ничейная» пшеница в Приазовье. Почти детективная история

30.08.2017 16:38

Тугие, налитые тяжёлым золотом колосья опускаются всё ниже к земле. Но никто не спешит собирать урожай, который мог бы буквально озолотить находящееся под Мариуполем село Покровское. Причиной ... подробнее →

Дерипаску подозревают в уничтожении "ЗАлКа" в интересах РФ и нанесении Украине ущерба почти на 40 млн долларов

30.08.2017 16:11

Служба безопасности Украины сообщила совладельцу алюминиевой компании "РусАл" Олегу Дерипаске о подозрении в уничтожении единственного в Украине производителя первичного алюминия - Запорожского ... подробнее →

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