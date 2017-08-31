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Народний депутат Ірина Геращенко на власній сторінці в соціальній мережі ділиться вражаючою історією того, як місцева влада саботує важливий інфраструктурний проект, - про це інформує новинний портал ... подробнее →

Обнаружена неожиданная польза шоколада для здоровья. На протяжении многих веков шоколад является одним из самых любимых лакомств миллионов людей по всему миру. Шоколад не только радует своим ... подробнее →

До кінця 2017 доходи держави зростуть, порівняно з минулим роком Про це в Facebook написав незалежний експерт Данило Монін. Експерт зазначив, що за перші вісім місяців доходи України перевищили 225 мільярдів гривень, ніж за аналогічний ... подробнее →

Першим кроком після прийняття законопроекту про пенсійну реформу в другому читанні стане проведення осучаснення пенсій для всіх без винятку пенсіонерів Про це повідомив ... подробнее →

С 1 по 3 сентября в Дружковке состоится предсезонный турнир Donbass Open Cup-2017. Его участниками в этом году станут четыре клуба: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Динамо" (Харьков), ХК ... подробнее →

Ольга Фреймут рассказала, как похудела после родов 31.08.2017 20:05 Ведущая словно и не рожала. Известная украинская телеведущая всего 2 месяца назад стала мамой в третий раз. И перед стартом нового телевизионного сезона она бросила все силы, чтобы привести ... подробнее →

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Суд по "янтарному делу": Поляков явился, но заседание перенесли 31.08.2017 19:38 Нардеп заявил, что у него на руках решение суда о признании его потерпевшим Сегодня должно было состояться заседание суда по "янтарному делу", куда пришел один из фигурантов народный депутат Максим Поляков. Заседание перенесли на 6 сентября, так как ... подробнее →